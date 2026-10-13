Viaceré opatrenia ešte čaká schvaľovanie.
Štátny rozpočet na rok 2027 počíta s viacerými zmenami pre rodiny, dôchodcov aj zamestnancov. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) predstavil návrhy na zvýšenie príspevkov, daňové úľavy či rast minimálnej mzdy.
Rodiny majú dostať vyššie príspevky
Pracujúce matky so štyrmi a viac deťmi a osamelí otcovia s najmenej štyrmi deťmi majú byť oslobodení od dane z príjmov. Príspevok pri narodení dieťaťa sa má zvýšiť z 830 na 1 000 eur a minimálne výživné zo 40 na 135 eur.
Zmeny čakajú aj dôchodcov
Od januára 2027 sa má zaviesť príspevok na pomoc odkázaným ľuďom, ktorý pri najvyššom stupni odkázanosti dosiahne 1 038,50 eura.
Ministerstvo zároveň plánuje prepočítať dôchodky približne 440-tisíc seniorov, ktorým ich výšku ovplyvnila starostlivosť o deti. Navrhuje sa aj zvýšenie nízkych dôchodkov ľuďom nad 85 rokov. Trinásty dôchodok má zostať zachovaný.
Minimálna mzda vzrastie
Od januára 2027 má minimálna mzda dosiahnuť 972 eur. Zamestnancom vo verejnom sektore sa majú od júla zvýšiť platy o 8,4 percenta. Viaceré z predstavených opatrení ešte musia prejsť schvaľovaním.