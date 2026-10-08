Taraba tvrdí, že pracovníci si peniaze zaslúžili.
Pred odchodom Tomáša Tarabu z ministerstva životného prostredia mali dvaja zamestnanci z jeho blízkeho okolia dostať mimoriadne vysoké odmeny. Každému z nich, podľa zistení rezortu, vyplatili počas roka 2026 na odmenách viac ako 100-tisíc eur, informovalo ministerstvo.
Spolu s platmi a ďalšími náhradami mal každý z nich za prvých deväť mesiacov roka dostať viac ako 160-tisíc eur zo štátneho rozpočtu.
Michelko kritizuje výšku odmien
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko označil výšku odmien za neobhájiteľnú. Naznačil, že pri schvaľovaní štátneho rozpočtu by mohli presadzovať pravidlá obmedzujúce mimoriadne vysoké odmeny a odstupné.
Bývalý minister Tomáš Taraba odmeny obhajuje. Tvrdí, že ich dostávali zamestnanci, ktorí pracovali na dôležitých projektoch vrátane plánu obnovy či zmien v národných parkoch. Podľa neho išlo o pracovníkov, ktorí si odmeny zaslúžili.