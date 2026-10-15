Sestra utrpela zranenia tváre, škrabance, podliatiny a opuchy.
Na urgentnom príjme nemocnice na bratislavských Kramároch došlo v utorok 13. októbra krátko pred polnocou k brutálnemu útoku na 23-ročnú praktickú sestru. Opitý muž, ktorého priviezla záchranná zdravotná služba (ZZS), ju po upozornení udrel do hlavy a začal škrtiť, informovala o tom Univerzitná nemocnica Bratislava. Muž sa po čakárni pohyboval obnažený a obťažoval pacientov aj personál. Keď ho sestra slušne požiadala, aby na toalete vykonal svoju potrebu, zaútočil na ňu. Na pomoc jej okamžite pribehli kolegovia, záchranári aj pacient, ktorý bol nablízku. Agresora spacifikovali.
Sestra utrpela zranenia tváre, škrabance, podliatiny a opuchy. Po útoku zostala práceneschopná a okrem fyzickej utrpela aj psychickú ujmu. Na miesto privolali políciu aj bezpečnostnú službu. Polícia muža odviezla do cely policajného zaistenia. O niekoľko hodín ho opäť priviezli na urgentný príjem na Kramároch. Následne ho previezli do ďalšej nemocnice v Starom Meste.