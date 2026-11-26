Európske inštitúcie aj bezpečnostní analytici upozorňujú na rastúce riziko rozsiahlych výpadkov elektriny či útokov na kľúčovú infraštruktúru štátu.
Výpadok kľúčových rozvodov sa môže udiať rýchlo – či už pre fyzický útok na stanice, masívny zásah hackerov alebo reťazové preťaženie siete. Že nejde o sci-fi, ukázal minuloročný kolaps v Španielsku a Portugalsku, kde tma ochromila dopravu aj bankové terminály.
Hoci oficiálne európske odporúčania radia domácnostiam zvládnuť aspoň 72 hodín, bezpečnostný expert Josef Kraus z Masarykovej univerzity pre tnlive.sk upozornil, že pri vážnom zlyhaní sa štátny aparát nerozbehne okamžite. Domácnosti by preto mali cieliť na dvojtýždňovú samostatnosť, inak riskujú núdzu v momente, keď systém prestane poskytovať základné služby.