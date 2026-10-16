Prokuratúra žiada útekovú aj preventívnu väzbu z obavy, že by cudzinec ušiel alebo pokračoval v trestnej činnosti.
Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III navrhol vziať do väzby F. Sch., obvineného v súvislosti s napadnutím zdravotnej sestry v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) na Kramároch. O návrhu rozhodne sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I. TASR o tom informovala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová.
Návrh podal prokurátor vo štvrtok (15. 10.) vo večerných hodinách. Žiada takzvanú útekovú a preventívnu väzbu, teda pre obavu z úteku alebo skrývania sa obvineného a z pokračovania v trestnej činnosti.
Bol opitý, dobil a doškriabal sestričku
F. Sch. čelí obvineniu z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe - zdravotníckom pracovníkovi, uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Zároveň odsúdil útoky na zdravotníkov. „Útoky na zdravotníkov, ktorí denne pomáhajú iným, sú v príkrom rozpore so základnou morálkou a ľudskosťou a tak k nim bude aj pristupované,“ dodal.
Univerzitná nemocnica Bratislava informovala, že opitý muž v utorok fyzicky napadol 23-ročnú sestru na urgente v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Utrpela zranenia v oblasti tváre, škrabance, podliatiny a opuchy vrátane psychickej ujmy. Polícia v prípade obvinila 63-ročného Rakúšana.