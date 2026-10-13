Kyjev ani Moskva však prímerie nepotvrdili a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil na pokračujúce ruské útoky.
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina súhlasili so zastavením vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Podľa jeho slov sa tak stalo po tom, ako ich k dohode vyzval. Kyjev ani Moskva však uzavretie prímeria nepotvrdili a ruské útoky pokračujú. „Súhlasili, pretože som povedal, že súhlasia,“ vyhlásil Trump v pondelok pred novinármi v Bielom dome.
Zelenskyj upozornil na pokračujúce útoky
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko aj po Trumpovom oznámení zaútočilo na elektráreň v Charkove a zariadenia na ťažbu plynu. Ukrajina sa podľa neho naopak zdržala útokov na ruské rafinérie.
Zelenskyj zároveň zdôraznil, že Ukrajina je pripravená dodržiavať prímerie, ak ho bude rešpektovať aj Rusko.
Trump napriek tomu trvá na tom, že návrh podporujú Vladimir Putin aj Zelenskyj. Pripustil však, že informácie o pokračujúcich útokoch musí ešte preveriť. Podľa amerického prezidenta chcú obe strany dosiahnuť dohodu, no zatiaľ nevedia ako.