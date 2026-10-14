Donald Trump menoval do funkcie 37-mej hovorkyne Bieleho domu Katie Zacharia. Jej utorkový mediálny brífing sa jej úplne nevydaril a obletel celý svet.
dnes 14. októbra 2026 o 15:47
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Kto je Katie Zacharia
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: THE WHITE HOUSE VIDEO LIBRARY
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: THE WHITE HOUSE VIDEO LIBRARY
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: TASR/AP PHOTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Zdroj: THE WHITE HOUSE VIDEO LIBRARY
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