Trump zrušil živé vysielanie popravy strelca z Fort Hood: „Zomrie zastrelením, ale bez kamier“
0
0
0
TASR
dnes 16. októbra 2026 o 9:30
Čas čítania 1:36

Trump zrušil živé vysielanie popravy strelca z Fort Hood: „Zomrie zastrelením, ale bez kamier“

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Trump zrušil živé vysielanie popravy strelca z Fort Hood: „Zomrie zastrelením, ale bez kamier“
Zdroj: Wikimedia Commons/Uniformed Services University of the Health Sciences

Hasan má pred popravnú čatu predstúpiť začiatkom decembra ako prvý odsúdenec popravený americkou armádou od konca druhej svetovej vojny.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že poprava bývalého armádneho psychiatra Nidala Hasana, odsúdeného za masaker na vojenskej základni Fort Hood v roku 2009, sa napokon nebude vysielať naživo. Zrušil tak kontroverzný plán ministra obrany Petea Hegsetha, ktorý chcel popravu sprístupniť verejnosti prostredníctvom priameho prenosu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.

„Hasan zomrie podľa plánu zastrelením, ale nebude sa to vysielať,“ uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.

Prezident naznačil, že samotnú myšlienku priameho prenosu nepovažuje za nevhodnú. Podľa neho prenos mohol mať odstrašujúci účinok pre celý svet, aby videl, „ako Spojené štáty zaobchádzajú s teroristami a takou spodinou, akou je Hasan“. Zároveň však dodal, že mnohí ľudia s dobrými úmyslami by radšej neboli svedkami jeho smrti. Rodinní príslušníci obetí však budú mať možnosť sledovať popravu osobne, ak o to prejavia záujem.

Kritika z vlastných radov

Zámer vysielať popravu Nidala Hasana vyvolal rozsiahlu kritiku v USA aj v zahraničí. Proti sa postavili predstavitelia Demokratickej aj Republikánskej strany, katolícka cirkev, organizácie na ochranu ľudských práv aj Organizácia Spojených národov.

10. mája 2026 o 11:13 Čas čítania 3:00 Pentagon odtajnil veľký UFO archív: Opisuje svetlá pri Mesiaci, nacistický „lietajúci tanier“ aj zvláštne armádne videá (+galéria) Pentagon odtajnil veľký UFO archív: Opisuje svetlá pri Mesiaci, nacistický „lietajúci tanier“ aj zvláštne armádne videá (+galéria)

Poprava je naplánovaná na 3. decembra na vojenskej základni Fort Hood v americkom štáte Texas, kde Hasan 5. novembra 2009 zastrelil 13 ľudí a ďalších 32 zranil. Tvrdil, že útok vykonal v mene džihádu a vojny v Afganistane a Iraku označil za nezákonné. Pôjde o prvú popravu vykonanú americkou armádou od roku 1945.

Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/U.S. Army
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Donald Trump
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 2 hodinami
Obľúbený gél na prerezávanie zúbkov u bábätiek už nekúpiš. ŠÚKL oznámil dátum ukončenia dodávok
Obľúbený gél na prerezávanie zúbkov u bábätiek už nekúpiš. ŠÚKL oznámil dátum ukončenia dodávok
pred hodinou
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
včera o 19:14
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 15:31
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
1
pred 2 dňami
Vo verejnej správe má pribudnúť viac ako 2 500 zamestnancov. Štát na ich platy a ďalšie výdavky vyčlení miliardy eur
Vo verejnej správe má pribudnúť viac ako 2 500 zamestnancov. Štát na ich platy a ďalšie výdavky vyčlení miliardy eur
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 19:14
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 15:31
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
včera o 08:49
Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
1
pred 2 dňami
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
10. 10. 2026 15:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
8. 10. 2026 16:27
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 2 dňami
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
pred 3 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
Lifestyle news
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
včera o 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
včera o 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 4 dňami
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Zahraničie Všetko
Polícia pátra po nebezpečnom mužovi z Česka. Je podozrivý z pokusu o vraždu, môže sa pohybovať aj na Slovensku
včera o 11:47
Polícia pátra po nebezpečnom mužovi z Česka. Je podozrivý z pokusu o vraždu, môže sa pohybovať aj na Slovensku
Muž môže jazdiť na sivom vozidle Škoda Fabia s evidenčným číslom RZ 2Z4 8888.
Letiaca motorka po náraze trafila muža sediaceho pred čajovňou
pred 2 dňami
Letiaca motorka po náraze trafila muža sediaceho pred čajovňou
Tragédia pri bungee jumpingu v Nemecku. Mladí ľudia si vyrobili vlastné zariadenie, 21-ročná žena zoskok neprežila
pred 2 dňami
Tragédia pri bungee jumpingu v Nemecku. Mladí ľudia si vyrobili vlastné zariadenie, 21-ročná žena zoskok neprežila
Hackeri ovládli mrazničky vo francúzskych supermarketoch. Teplotu zvýšili až na 50 stupňov a znehodnotili potraviny
pred 2 dňami
Hackeri ovládli mrazničky vo francúzskych supermarketoch. Teplotu zvýšili až na 50 stupňov a znehodnotili potraviny
Rusko podniklo masívny útok na Ukrajinu. Kyjev hlási obete aj výpadky elektriny, Moskva stovky zostrelených dronov
pred 2 dňami
Rusko podniklo masívny útok na Ukrajinu. Kyjev hlási obete aj výpadky elektriny, Moskva stovky zostrelených dronov
Vlna protestov v Európe
včera o 15:41
Vlna protestov v Európe
Slovensko Všetko
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
pred hodinou
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
včera o 15:52
Opozičná tlačovka nevyšla
pred 2 hodinami
Anna Belousovová z Republiky sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Žilinského kraja
Ekonomika Všetko
„Skutočný deficit môže byť 7,5 alebo 8 %. Vláda oklamala celý národ.“ Ekonóm kritizuje rozpočet na rok 2027
pred 2 dňami
„Skutočný deficit môže byť 7,5 alebo 8 %. Vláda oklamala celý národ.“ Ekonóm kritizuje rozpočet na rok 2027
včera o 08:49
Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
pred 2 dňami
Na Slovensku pritvrdili kontroly fiktívnych živností. Inšpektori už navrhli obrie pokuty
Zahraničie Všetko
Trump zrušil živé vysielanie popravy strelca z Fort Hood: „Zomrie zastrelením, ale bez kamier“
pred 42 minútami
Trump zrušil živé vysielanie popravy strelca z Fort Hood: „Zomrie zastrelením, ale bez kamier“
včera o 11:47
Polícia pátra po nebezpečnom mužovi z Česka. Je podozrivý z pokusu o vraždu, môže sa pohybovať aj na Slovensku
pred 2 dňami
Letiaca motorka po náraze trafila muža sediaceho pred čajovňou

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
pred hodinou
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Rozdiel 76 bodov medzi dvoma posudkami odštartoval spor, ktorý sa neskôr rozšíril na otázky metodológie, priebehu obhajoby, nového výskumu aj akademickej integrity. Prípad dnes preverujú viaceré inštitúcie.
Opozičná tlačovka nevyšla
včera o 15:52
Opozičná tlačovka nevyšla
Vlna protestov v Európe
včera o 15:41
Vlna protestov v Európe
Slovensko zakáže zavádzajúce praktiky obchodníkov: Končí spomaľovanie mobilov aj tichý nátlak
včera o 13:47
Slovensko zakáže zavádzajúce praktiky obchodníkov: Končí spomaľovanie mobilov aj tichý nátlak
Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva
včera o 12:13
Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva
Viac