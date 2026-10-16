Hasan má pred popravnú čatu predstúpiť začiatkom decembra ako prvý odsúdenec popravený americkou armádou od konca druhej svetovej vojny.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že poprava bývalého armádneho psychiatra Nidala Hasana, odsúdeného za masaker na vojenskej základni Fort Hood v roku 2009, sa napokon nebude vysielať naživo. Zrušil tak kontroverzný plán ministra obrany Petea Hegsetha, ktorý chcel popravu sprístupniť verejnosti prostredníctvom priameho prenosu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
„Hasan zomrie podľa plánu zastrelením, ale nebude sa to vysielať,“ uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Prezident naznačil, že samotnú myšlienku priameho prenosu nepovažuje za nevhodnú. Podľa neho prenos mohol mať odstrašujúci účinok pre celý svet, aby videl, „ako Spojené štáty zaobchádzajú s teroristami a takou spodinou, akou je Hasan“. Zároveň však dodal, že mnohí ľudia s dobrými úmyslami by radšej neboli svedkami jeho smrti. Rodinní príslušníci obetí však budú mať možnosť sledovať popravu osobne, ak o to prejavia záujem.
Kritika z vlastných radov
Zámer vysielať popravu Nidala Hasana vyvolal rozsiahlu kritiku v USA aj v zahraničí. Proti sa postavili predstavitelia Demokratickej aj Republikánskej strany, katolícka cirkev, organizácie na ochranu ľudských práv aj Organizácia Spojených národov.
Poprava je naplánovaná na 3. decembra na vojenskej základni Fort Hood v americkom štáte Texas, kde Hasan 5. novembra 2009 zastrelil 13 ľudí a ďalších 32 zranil. Tvrdil, že útok vykonal v mene džihádu a vojny v Afganistane a Iraku označil za nezákonné. Pôjde o prvú popravu vykonanú americkou armádou od roku 1945.