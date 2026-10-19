Kým v zámorí a vo Veľkej Británii už autá mieria k mechanikom, európske zastúpenie pripravuje harmonogram kontrol.
Nemecká automobilka Volkswagen rozbieha mimoriadnu bezpečnostnú akciu, ktorá cieli na majiteľov elektrických vozidiel. Dôvodom sú výrobné nedostatky v kľúčovom komponente pohonu – trakčnom akumulátore. Na zlyhanie pri procese kompletizácie článkov u jedného zo subdodávateľov upozornil hospodársky denník Handelsblatt.
Podľa zistení nemeckého autoklubu ADAC, ktorý vychádza z interných previerok automobilky, vybrané batériové moduly nespĺňajú prísne bezpečnostné parametre. Pri vysokej záťaži môže nastať nekontrolovaný nárast teploty, ktorý teoreticky vyústi až do vzplanutia vozidla. Automobilka dodáva, že doposiaľ neeviduje žiadne požiare, nehody ani zranenia posádok spojené s touto poruchou.
Ktoré modely sú v ohrození?
Servisný zásah sa sústredí na elektrické modely postavené na koncernovej platforme MEB, konkrétne s rokom výroby 2023 až 2025:
- Volkswagen: ID.3, ID.4, vlajkový sedan a kombi ID.7, van ID. Buzz
- Cupra: hatchback Born
Chyba nezasahuje plošne všetky vyrobené kusy, ale len konkrétne série vybavené rizikovými článkami. Majitelia elektrických modelov českej Škody (napríklad Enyaq) môžu zostať pokojní, ich autá podľa doterajších zistení problémom netrpia. V prípade prémiovej značky Audi výrobca situáciu stále analyzuje a preveruje potenciálny dosah na svoje elektrické modely.
Zámorie už zvoláva, Európa začína škrtiť nabíjanie
Presný celosvetový počet zasiahnutých elektromobilov zatiaľ automobilka nespresnila. Rozsah problému však naznačujú dáta z USA, kde tamojšie regulačné úrady evidujú vyše 22-tisíc dotknutých kusov typu ID.4. Zvolávací proces sa už rozbehol aj na britskom trhu.
V kontinentálnej Európe Volkswagen momentálne ladí postup s príslušnými schvaľovacími úradmi vrátane nemeckého KBA. Aby sa eliminovalo riziko skratu ešte pred fyzickou návštevou servisu, automobilka u rizikových áut softvérovo znížila nabíjací strop na 80 % kapacity batérie. K plnému 100-percentnému nabíjaniu sa vodiči vrátia až po tom, čo autorizovaný servis diagnostikou a prípadnou výmenou potvrdí bezchybnosť vysokonapäťového systému.
Vlastníkov problémových vozidiel bude koncern kontaktovať priamo prostredníctvom oficiálneho listu. Ak majiteľovi žiadna výzva nepríde, jeho vozidlo z výrobnej linky zišlo s bezpečnými batériovými článkami.