Podľa zistení denníka Handelsblatt musí koncern celosvetovo zvolať do servisov približne 4 milióny vozidiel rôznych značiek.
Nemecký automobilový koncern Volkswagen Group čelí obrej servisnej akcii, ktorá rozsahom pripomína známy škandál s naftovými motormi Dieselgate spred desiatich rokov. Ako informoval nemecký denník Handelsblatt s odvolaním sa na svoje zdroje, do autorizovaných servisov po celom svete musia zamieriť približne štyri milióny vozidiel. Dôvodom sú potenciálne zlyhania v systéme riadenia, pričom celú túto masívnu akciu má na svedomí jediná skrutka.
Zasiahnutých je viac než milión škodoviek
Problém sa plošne týka takmer všetkých kľúčových značiek patriacich pod krídla nemeckého giganta. Najväčší podiel tvorí samotný Volkswagen s približne dvoma miliónmi dotknutých áut. Mimoriadne zasiahnutá je však aj česká automobilka Škoda, pri ktorej sa servisná akcia vzťahuje na viac než milión vozidiel. Zoznam dopĺňa 700-tisíc automobilov značky Audi a zhruba 200-tisíc modelov značky Seat. Len v samotnom Nemecku sa odhaduje počet zasiahnutých áut na hranici jedného milióna.
Finančná facka pre koncern
Pre automobilku ide o mimoriadne nepríjemnú a nákladnú záležitosť. Zdroje oboznámené so situáciou zhodne tvrdia, že oprava takého obrovského množstva vozidiel si vyžiada astronomické investície. Pre tisíce majiteľov škodoviek či volkswagenov to zároveň znamená povinnú návštevu servisu, kde im technici musia riadenie skontrolovať a chybnú súčiastku vymeniť.