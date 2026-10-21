V ostro sledovanej kauze Očistec prišiel ďalší zásadný zvrat.
Súd rozhodol o zastavení trestného stíhania bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, podnikateľa Norberta Bödöra a niekdajšieho riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera. Dôvodom bolo premlčanie celkovo piatich korupčných skutkov, píše Denník N.
K verdiktu nevzniesla námietky ani prokuratúra – prokurátor Bohdan Čeľovský sa po vyhlásení rozhodnutia vzdal práva podať sťažnosť, čím je táto časť trestnej veci v podstate uzavretá.
Zločinecká skupina zostáva
Zastavenie stíhania za korupciu neznamená, že by sa proces pre obžalovaných skončil. Trojica mužov naďalej čelí kľúčovému bodu obžaloby, ktorým je trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. V tejto rovine bude súdne dokazovanie pokračovať podľa pôvodného plánu.
Bödör, Gašpar aj Krajmer si vzali zákonnú trojdňovú lehotu na rozmyslenie a svoje oficiálne stanovisko oznámia v pondelok na najbližšom hlavnom pojednávaní. Zákon im totiž dáva možnosť vyhlásiť, že trvajú na prejednaní skutkov – zvyčajne v snahe domôcť sa úplného oslobodenia spod obžaloby a očistiť svoje meno. Aj v prípade, že by ich súd po takomto kroku uznal za vinných, žiadny trest by im už vzhľadom na premlčanie nemohol uložiť.