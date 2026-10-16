Novinárom to oznámil počas letu z pracovnej cesty v Slovinsku s tým, že až po preštudovaní správ tajných určí svoj ďalší postup.
Prezident SR Peter Pellegrini si vyžiadal od spravodajských služieb informácie o pôsobení Filipa Kuffu na pozícii štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia. Uviedol to médiám počas letu z pracovnej cesty zo Slovinska s tým, že následne rozhodne o ďalšom postupe. Kuffa je nominantom SNS na šéfa envirorezortu.
„Vyžiadal som si od spravodajských služieb a inštitúcií, kde si môžem žiadať ako prezident SR informácie o pánovi Filipovi Kufovi. Nie o jeho minulosti alebo jeho živote, ale o jeho aktivitách na pozícii štátneho tajomníka rezortu životného prostredia, ktoré už podľa informácií na stole mám,“ povedal Pellegrini. Koaličná SNS pre TASR reagovala, že rešpektuje právo hlavy štátu v zmysle Ústavy SR.
Informáciami sa bude zaoberať po príchode domov. Na budúci týždeň tak plánuje predstúpiť pre médiá a informovať o ďalšom postupe. „Uvedomujem si, že som limitovaný ústavou a príslušnými článkami, ale ak nájdem závažné nedostatky alebo náznaky nekalého konania štátneho tajomníka počas jeho fungovania na rezorte životného prostredia, tak vám o tom poviem a naznačím aj nejaký ďalší postup. Ale nechajte mi, prosím, čas do utorka (20. 10.),“ priblížil prezident.
Kuffa je nominantom SNS na post ministra životného prostredia po tom, ako sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tomášom Tarabom a SNS. Tarabu 30. septembra odvolal z funkcie prezident. Urobil tak po tom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Vedením ministerstva životného prostredia hlava štátu dočasne poverila premiéra Robert Fica (Smer-SD). V stredu (14. 10.) Fico doručil do Prezidentského paláca návrh na vymenovanie Kuffu do funkcie ministra životného prostredia.