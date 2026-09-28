Spor okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a šéfa SNS Andreja Danka vyhrotil situáciu natoľko, že premiér Robert Fico vytiahol najťažší kaliber.
Koaličná kríza dosahuje svoj vrchol. Po rošádach s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom premiér Robert Fico vyzval národniarov na urovnanie sporov. V diskusii na TA3 vyhlásil, že ak si koalícia po odvolaní Tarabu z funkcie neudrží v parlamente väčšinu, svoj návrh na jeho odvolanie stiahne.
„Nie je to v mojich rukách. Som príliš dlho v politike, aby som tu robil nejakého šaša. Som tu na to, aby som riadil túto krajinu, ale to viete len vtedy, keď máte krytý chrbát v Národnej rade. Nemôžem sa pozerať na to, čo sa tam deje. Táto situácia sa dá riešiť len štandardnými ústavnými spôsobmi, a tými sú predčasné voľby,“ povedal Fico. Ak majú byť voľby, majú byť podľa neho rýchlo, a nie napríklad v júni.
Robert Fico však napokon žiadosť o odvolanie Tarabu stiahol. V statuse na sociálnej sieti uviedol, že chce vytvoriť priestor na rokovanie všetkých zainteresovaných strán a zastabilizovať situáciu v parlamente.
Nie sme mešuge
Spory v rámci SNS trvajú minimálne od jari. Predseda Andrej Danko už dlhší čas požaduje odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra. Argumentuje pritom tvrdeniami o nehospodárnych nákupoch na rezorte. Danko však odmieta, že by bol pôvodcom napätia v koalícii. „Pán premiér, prestaňte byť alibista. SNS nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Toto rozhodnutie je v rukách Smeru-SD,“ uviedol Danko.
„Ak by SNS spolu s opozíciou hlasovala za odvolanie ministra Tomáša Tarabu, máme byť podľa vás ‚mešuge‘. Ak by však Smer-SD spolu s opozíciou hlasoval za predčasné voľby, potom to má byť v poriadku? Takýto meter odmietam,“ poznamenal Andrej Danko.
Ide o bič na Danka a Tarabu
Politologička Darina Malová pre Refresher hovorí, že januárový termín predčasných volieb je vysoko nepravdepodobný a Fico sa snaží svojich koaličných partnerov dostať pod kontrolu. „Zrejme už vie, že príde k dohode. Príde mi to ako jeho ťah, aby disciplinoval obidvoch partnerov. Myslím si, že obaja uprednostnia dohodu pred predčasnými voľbami,“ povedala Darina Malová.
Zdôrazňuje, že ani jeden zo znepriatelených partnerov nemá záujem na predčasnom rozdaní kariet. „Tie voľby v januári nebudú. Toto vyhlásenie bolo určené Tarabovi, ktorý nemá čas do januára na to, aby postavil nejakú solídnu stranu, a, samozrejme, Dankovi, pre ktorého je každý týždeň a mesiac vo vláde cenný a dôležitý,“ vysvetľuje Darina Malová.
Aj bývalý člen Smeru Boris Zala hovorí, že špekulácie o predčasných voľbách sú kombináciou premyslenej stratégie a dôsledku koaličnej krízy. „Premiér povedal jasne, že nebude robiť Tarabovi a SNS šaša. Nemá schválený rozpočet, a ak nebude mať väčšinu, nebude sa o ňu naťahovať,“ myslí si Boris Zala.
Zala zároveň dodáva, že Robert Fico sa neobáva ani scenára, že skončí v opozícii: „On má spočítané, že mu to nevystačí na novú vládu, a preto úplne otvorene otvoril aj tému, že by šiel Smer do opozície."
Komu predčasné voľby prospejú
Dáta z posledných prieskumov troch renomovaných agentúr – Ipsos, SCIO a AKO – sa zhodujú na tom, že by súčasné koaličné strany vládu nezložili. Smer sa posledný mesiac drží zhruba na 16 – 17 %. SNS sa dlhodobo v prieskumoch drží pod 5 percentami, do parlamentu by sa tak nedostala. Preferencie Hlasu od volieb rovnako klesajú, momentálne v prieskumoch oscilujú medzi 9 a 6 percentami.
Smer by tak mal jedinú možnosť, a tou by bola koalícia Smeru a Hlasu s Republikou. Tá v poslednom období rastie, v poslednom prieskume agentúry Ipsos už dosiahla takmer 13 percent. V ani jednom prieskume však tieto tri strany nedosahujú parlamentnú väčšinu a otázne je aj spojenie s Hlasom, ktorého postoj je nejasný.
Poslanec Michal Bartek pre 360tku povedal, že by nad spoluprácou s Republikou uvažoval až vtedy, ak by sa jej predstavitelia jasne dištancovali od svojej fašistickej minulosti. Niekdajšia ministerka kultúry a terajšia poslankyňa za Hlas Ľubica Laššáková by v prípade spolupráce Hlasu a Republiky uvažovala nad opustením politiky.
Darina Malová na budúcnosť Hlasu a jeho koaličný potenciál reaguje rezervovane: „V súčasnosti, keď sa pozrieme na vedenie Hlasu, dominuje v ňom smerácka DNA. Či by niektorí budúci poslanci odskočili, to sa predvídať nedá.“
Poučiť sa z minulosti a povolať Ódora
Koaličná kríza vytvára priestor pre vládu strán súčasnej opozície, karty však opäť mieša Igor Matovič. Kvarteto PS, SaS, KDH a Demokrati v prieskumoch nedosahuje parlamentnú väčšinu, hlasy hnutia Slovensko by tak boli pre vznik vlády kľúčové. Podľa Malovej sú opozičné línie na prevzatie moci pripravené dobre. „Keď sa pozrieme na KDH a SaS, sú tam ľudia so skúsenosťami z exekutívy. Pokiaľ ide o PS, vieme, že má podporu viacerých významných expertov,“ zhodnotila.
Politologička zároveň pridáva konkrétny návrh pre Progresívne Slovensko, ak by malo zostavovať novú vládu. „Najlepšie by urobili, keby zavolali do vlády Ľudovíta Ódora. Ódor je človek, ktorý má praktické skúsenosti z riadenia. Ide o to, aby sa vedenie PS vedelo rozhodnúť tak, aby postavilo čo najkvalitnejší tím," uzavrela Darina Malová.