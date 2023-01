Na diskotéke v Humennom niekto znásilnil mladé dievča. V podniku vznikli videá, ktoré by vraj mohli identifikovať páchateľa

OK

Policajti aktuálne na východe Slovenska vyšetrujú prípad znásilnenia mladej ženy, ku ktorému malo dôjsť v Hummennom. Incident sa podľa doteraz zverejnených informácií odohral počas diskotéky v jednom z miestnych podnikov, informuje portál noviny.sk.

Okolnosti celého prípadu sú zatiaľ nejasné. Polícia spoločne s rodičmi sa nateraz rozhodli nezverejniť identitu znásilneného dievčaťa, no jej matka prosí verejnosť o pomoc s vyšetrovaním.

„Prišla domov v hroznom stave, bola na tom psychicky veľmi zle, prišla domov a plakala,“ hovorí tínedžerkina matka. Mladá Humenčanka doma po diskotéke rodičom povedala, že sa v podniku stala obeťou sexuálneho napadnutia, a tak jej matka trvala na tom, aby udalosť nahlásili na políciu.

Policajti momentálne incident intenzívne vyšetrujú, pričom dievčaťu odobrali vzorky krvi, ale zaistili aj viaceré vzorky napríklad z oblečenia napadnutej ženy.

Na diskotéke vzniklo niekoľko videí, ktoré zachytávajú minimálne to, ako kamaráti dievča dvíhajú zo zeme po tom, čo malo k útoku dôjsť. Matka mladej ženy si preto myslí, že takýchto videí môže existovať viacero a mohli by obsahovať indície, ktoré by viedli k identifikácii potenciálne páchateľa.

Žiadneho podozrivého zatiaľ polícia nezadržala, ale ani neobvinila. „Vzhľadom k tomu, že v prípade sú vykonávané všetky potrebné procesné úkony, bližšie informácie k nemu nie je možné poskytnúť,“ oznámila policajná hovorkyňa.

