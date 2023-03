Proti Plačkovej sa študenti búrili, prednášať však bola aj Nora Kabrheľová. Na univerzite hovorila o svojom Instagrame.

Minulý týždeň sme informovali o tom, že študentom súkromnej vysokej školy University College Prague sa nepáčilo, že jej vedenie zorganizovalo prednášku s influencerkou Zuzanou Strausz Plačkovou o jej podnikaní a sociálnych sieťach. Študenti Prešovskej univerzity (PU) boli, naopak, nadšení z podobnej prednášky influencerky a niekdajšej osobnosti z reality šou Mojsejovci – Nory Kabrheľovej.

Ako uvádza denník Plus jeden deň, Nora na akademickej pôde rozprávala o svojich osobných skúsenostiach na tému píplmetre, ktoré sú jediným objektívnym nástrojom na meranie a vyhodnocovanie sledovanosti pre zadávateľov reklamy. Na túto tému prednášala študentom odboru masmediálne štúdiá, ktorí si dvojhodinový výklad užívali a dokonca si po jeho skončení urobili aj spoločnú fotku.

Nora Kabrheľová so svojím psom – sučkou Šarikou v spoločnosti študentov z Prešovskej univerzity (PU), kde bola prednášať. Zdroj: Instagram (Nora Kabrheľová)

Pre denník prezradila, o čom študentom prednášala. „Napríklad to, že ja na sociálne siete dávam úplne obyčajné príbehy zo svojho života. Každý dáva pozitívne veci, nič negatívne. Všetci sú krásni, schudli, ale nevidia, že za nimi je zrkadlo. Doma neporiadok a musia hľadať miesto a uhol, kde sa odfotia. Ako ja, keď som sa v New Yorku chcela odfotiť na ulici, ale najprv som musela upratať ten bordel naokolo, všade boli odpadky na zemi. Nikdy som nevidela, že by niekto niečo skritizoval, napríklad ako ja nedávno zákusok, ktorý som si objednala v istej kaviarni,“ povedala.

Študentov okrem jej Instagramu zaujímalo aj jej účinkovanie v televízii či zákulisie z natáčania. „Vysvetlila som im, že u mňa nehrá hlavnú rolu honorár, ale výsledok, a teším sa, keď to má sledovanosť, že som niekomu aj niečo priniesla. Inak by ma ani ten zárobok netešil. Ja sa nejdem ukazovať do telky. Ja už nemám čo ukazovať, mňa už každý pozná. Všetci všetko o mne za 20 rokov vedia, aj to, čo ja neviem o sebe,“ vysvetlila a dodala, že si s ňou vyžiadali opäť ďalšiu prednášku.

