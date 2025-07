Po technickej poruche lietadla boli presunutí do náhradného ubytovania.

Skupina českých turistov zostala už druhý deň uviaznutá v Egypte v letovisku Marsá Alam, kde čakajú na oneskorený let do Brna so spoločnosťou Smartwings. Pôvodný let mal odletieť v sobotu večer, no kvôli technickým problémom bol zrušený. Turistov presunuli do náhradného hotela, ktorý však podľa nich mal zlé hygienické podmienky a bol nevyhovujúci, informoval o tom web tn.nova.

Informácie o ďalšom postupe sú veľmi nejasné a medzi cestujúcimi panuje zmätok a neistota. Po ďalšom presune na letisko im oznámili, že let sa opäť odkladá a nakoniec bude preložený na pondelkové ráno. Avšak ani v nedeľu nemali zabezpečený odlet, autobus na presun na letisko neprišiel a delegát cestovnej kancelárie nekomunikuje.

Spoločnosť Smartwings priznala technické problémy lietadla a ospravedlnila sa za nepríjemnosti. Cestovná kancelária Fischer zdôraznila, že bezpečnosť je prvoradá a rozhodnutie o lete má len letecká spoločnosť. Nový plánovaný odlet mal byť dnes - pondelok (28. júla) o 7:45 ráno.