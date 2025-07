Video sa rýchlo rozšírilo aj na sociálnych sieťach.

V Teleráne vystúpil známy záchranár Viliam Dobiáš, aby poradil, ako sa správať počas búrky v prírode. Išlo o reakciu na prípad 8-ročného chlapca, ktorého počas turistiky v Kremnických Baniach zasiahol blesk. V priebehu relácie však okrem odborných rád stihol skritizovať kroky vedenia TV Markíza, ktoré ukončilo spoluprácu s viacerými novinármi na čele s Michalom Kovačičom.

,,Dúfam, že po tých násilných personálnych zmenách v Markíze nás sleduje dostatok divákov, pretože informácie sú život zachraňujúce," vyhlásil Dobiáš. Video sa rýchlo rozšírilo po internete a objavilo sa aj na stránke Zomri, kde si Dobiáš vyslúžil veľký rešpekt.

Z TV Markíza nedávno odišiel aj Viktor Vincze. Moderátor sa podľa vlastných slov stretol s vedením Centra spravodajstva a HR Markízy, ktoré mu navrhlo nové pracovné podmienky. Tie však odmietol – išlo o štvornásobný nárast služieb a dvojnásobný počet dní v práci bez zvýšenia platu. Ponuka bola, podľa neho, účelová. Krátko po jeho odchode TV Markíza opustila aj známa reportérka Gabriela Kajtárová.

„To, čo sa deje Viktorovi Vinczemu, nie je prípad ‚pravda uprostred‘. Je to obyčajná pomsta voči odvážnemu človeku, ktorý riskoval celú kariéru za vyššie princípy a nakoniec o ňu aj prišiel. Preradenie najlepšieho moderátora na nejaký smiešny web a následná výpoveď to len zaklincovali. Pre mňa to bola posledná kvapka – profesijne, ale hlavne ľudsky. Stačilo,“ napísala pri svojom odchode.