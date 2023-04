MAPA: Zima na Slovensku ešte nepovedala posledné zbohom, v týchto okresoch môže mrznúť.

OK

Počasie u nás ovplyvňuje studený front, ktorý postupuje cez strednú Európu na východ, informuje meteo.sk. V utorok očakávame prevažne zamračené počasie, na mnohých miestach očakávaj aj dážď. Teploty budú dosahovať 9 až 14 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku bude prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.



Na strednom Slovensku bude prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.



Na východnom Slovensku bude prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.

Na horách vo výške 1000 m najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 7 stupňov C, vo vyšších oblastiach rátaj so snežením alebo s dažďom so snehom. Teploty sa budú držať tesne nad nulou.

SHMÚ vydal na utorok výstrahu prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Výstraha platí počas noci na utorok pre západné Slovensko a časti stredného Slovenska.

Zdroj: SHMÚ

