Nové detaily o postrelení kadetky Mišky. Inštruktor vymyslel „duel“, pri ktorom vraj porušil všetky pravidlá používania zbraní.

Postrelená kadetka Miška tvrdí, že si pamätá všetko, čo sa v deň streľby stalo. Pre TV Markíza to teraz potvrdil aj jej advokát. Ten tvrdí, že žiaci okrem používania zbrane trénovali aj streľbu na seba.

Obvinený pedagóg Vladimir Šeparnev však nevie vysvetliť, ako sa do zbrane dostal ostrý náboj. Rodičom poslal ospravedlňujúci list, v ktorom žiada o odpustenie.

„Mali mať také cvičenie, že on to nazval ‚duel‘, že budú strieľať na seba. Čo je v rozpore so všetkými možnými princípmi, čo sa týka zaobchádzania so zbraňou. Najprv on ukazoval, ako sa to má robiť s jednou z tých študentiek, no a potom všetci štyria, že kto bude rýchlejší. No a v rámci tohto duelu vyšla tá rana z jeho zbrane,“ povedal advokát postrelenej študentky.

Polícia strelca podozrievala, že sa zbavil zásobníkov

Na kamerových záznamoch je zachytené aj to, ako sa inštruktor správal tesne po streľbe. „Zakričala veľmi, spadla na zem, cítila veľkú bolesť a volala na neho, nech volá záchranku. On sa nevedel pohnúť, on tam stál a iba pozeral. Jedna z tých spolužiačok rýchlo pribehla a išla volať záchranku,“ objasňuje advokát.

„Viackrát opustil strelecký polygón, vyšiel von, zase sa do neho vrátil, zase vyšiel von. Bolo tam podozrenie zo strany polície, či sa náhodou nemohol zbaviť tých zásobníkov, ktoré mal pri sebe. To bol aj dôvod, prečo boli privolaní psovodi a prehľadali okolie, kde sa pohyboval. Ale nenašli nič,“ uzatvára advokát.

