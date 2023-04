Poslanec Čepček chce na Slovensku zakázať pozeranie porna. Navrhuje zákon, ktorý by ti udelil výnimku len s úradným potvrdením

Po zákaze potratov prichádza poslanec Martin Čepček s novým návrhom zákona, ktorý by mal na Slovensku obmedziť pozeranie porna. Svojím návrhom by chcel zmeniť zákon o mediálnych službách.

Ak by Čepčekov návrh parlament schválil, pornografický obsah by po novom mohol sledovať len ten, kto má minimálne 18 rokov a požiadal by o sledovanie písomne s úradne osvedčeným podpisom. Čepček nepriblížil, koho považuje za vysielateľa porna, ale ani to, na aké úrady by si ľudia mohli prísť overiť svoju žiadosť o pozeranie erotického obsahu.

Chce chrániť maloletých

„Pornografia sa za posledné roky stáva ľahko dostupnou, a to nielen dospelým, ale čím ďalej tým mladším deťom. Podľa odborníkov sa znepokojujúco veľká časť maloletých prvýkrát dostáva do kontaktu s pornografiou už v nižšom veku ako 10 rokov,“ vysvetľuje svoje zámery Čepček v dôvodovej správe.

„Sledovanie pornografie má v mnohých prípadoch za následok vznik závislosti a závažné zdravotné aj spoločenské následky, ako napr. problémy s nadväzovaním partnerských vzťahov, problémy s vnímaním vlastného tela a sexuality, väčšiu zraniteľnosť voči sexuálne motivovaným trestným činom, problémy so sústredením, udržaním zamestnania a podobne,“ objasňuje svoj postoj.

Keby zákon cez parlament prešiel, zmeny by museli vykonať verejné inštitúcie, ale aj všetky súkromné prevádzky ako reštaurácie, kaviarne či obchodné domy, kde je k dispozícii verejné wi-fi pripojenie. Celé znenie návrhu Čepčekovho zákona si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

Poslanec Martin Čepček. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

