NOVÝ PRIESKUM: Smer by opäť vyhral voľby, Hegera predbehol aj Danko a narástli Progresívci aj Saska

Nový prieskum preferencií agentúry AKO za mesiac apríl poukázal na viaceré zmeny. Darilo sa Progresívnemu Slovensku, ale aj Sulíkovej Saske. Naopak, Eduard Heger s Demokratmi by sa do parlamentu nedostal, informuje portál Noviny.sk.

Smer v prieskumoch si naďalej drží pozíciu jednotky. Voľby by podľa prieskumu vyhral s podporou 17,9 percenta voličov. V prvej trojke nedošlo k žiadnym výrazným zmenám. Na druhej priečke ostáva Pellegriniho Hlas, ktorý získal podporu 16,3 percenta opýtaných. Progresívne Slovensko sa začiatkom apríla pohybovalo na úrovni 14,1 percenta.

Azda najväčším prekvapením v zverejnenom prieskume bola strana Demokrati, ktorá získala podporu len 4,1 percenta opýtaných. Hegerovcov by predbehol aj Andrej Danko s hnutím SNS, ktoré by vo voľbách malo približne 4,3 percenta. Do parlamentu by sa však nedostala ani jedno z týchto strán.

Do Národnej rady Slovenskej republiky by sa dokopy dostalo osem politických strán. Najviac kresiel by mal Smer, a to 33. S počtom 29 poslancov by sa do parlamentu dostal Hlas, Progresívne Slovensko by získalo 26 sedadiel.

