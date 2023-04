Vošla na nesprávnu príjazdovú cestu, Američan ju okamžite chladnokrvne zastrelil. Už má na krku mimoriadne vážne obvinenie

Američana obvinili z vraždy druhého stupňa po tom, ako vo večerných hodinách zastrelil 20-ročnú Kaylin Gillisovú. Stalo sa tak v momente, keď autom omylom vošla na mužovu príjazdovú cestu v meste Hebron. V aute s ňou sedeli ďalší traja ľudia. Podľa BBC spustil 65-ročný Kevin Monahan streľbu v momente, keď auto začalo odchádzať.

„Je to veľmi smutný prípad pre partiu mladých dospelých, ktorí hľadali dom priateľa a skončili v dome muža, ktorý sa rozhodol vyjsť von so strelnou zbraňou a strieľať po nich,“ povedal na tlačovej konferencii šerif štátu Washington Jeffrey Murphy.

#KaylinGillis (20) from #NewYork was shot & killed after mistakenly turning down the wrong driveway while she & three others looked for a friend’s house. Kevin Monohan (65) was charged w/2nd degree murder in connection w/ Kaylin’s death on April 15th. This could literally be any… pic.twitter.com/Cz5RHy04kx