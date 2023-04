Až 38 000 € ročne za prácu na Slovensku? Nepotrebuješ prax a nemusíš mať žiadnu kvalifikáciu, zvládne ju však málokto

OK

Za ušľachtilú prácu ti ministerstvo práce môže vyplatiť takmer 38 000 €. Je to však záväzok na tisícky hodín ročne.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypláca osobným asistentom príspevok v hodnote 5,20 eura na hodinu. Ak máš o takúto pracovnú ponuku záujem, stačí, ak máš 18 rokov a si právne spôsobilý, informuje ministerstvo na sociálnej sieti.

„Osoba s ŤZP má nárok na osobného asistenta, ktorý jej pomáha s každodennými aktivitami a podporuje jej začlenenie do spoločnosti,“ dodávajú v statuse.

Zároveň informujú, že maximálny možný počet hodín osobnej asistencie na rok predstavuje až 7 300 hodín. Ak by teda uchádzač trávil väčšinu dní so svojím blízkym, ktorý takúto asistenciu vyžaduje, mohol by získať takmer 38 000 € ročne.

Základom je komplexný lekársky posudok

Osoba, ktorá má o tento príspevok záujem, oň musí požiadať písomne na príslušnom úrade práce. Každá žiadosť však musí obsahovať odôvodnenie. „Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť,“ informuje ministerstvo.

Dôležitý je pri uznaní nároku na príspevok od štátu aj komplexný lekársky posudok. „Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,“ priblížil úrad.

Bližšie informácie o žiadosti môžeš nájsť na internetovej stránke ministerstva na tomto odkaze.

