V Bratislave napadli známeho analytika, svedkovia mu nepomohli: Dostal som kopačku v štýle mortal kombat.

OK

OK

Známeho analytika Martina Smatanu minulý piatok prepadli v bratislavskom Starom Meste. Neznámi útočníci ho po ceste domov napadli a ukradli mu telefón. Incident Smatana opísal na Facebooku.

Proti zlodejom nemal šancu. „Skúsil som sa brániť, ale ide to ťažko, keď bez varovania dostanete kopačku štýlom Mortal Kombatu do brucha,“ opísal nečakaný útok.

Celému incidentu sa z diaľky niekoľko metrov prizerala skupinka okoloidúcich ľudí. „Nezakričali o pomoc ani inak nepomohli. Keď som sa po incidente pozbieral, išiel som za nimi, či si náhodou nevšimli, ako vyzerali. Povedali, že nie.“ Svedkovia skutok okomentovali, ale nezareagovali.

Smatanu nahneval ich nezáujem. „Toto je totiž naša typická črta. Sťažovať sa a frflať, ale ak by sme mali konať, pomôcť a postaviť sa zlu, to už nie. Netýka sa to bohužiaľ len môjho prípadu, ale prakticky všetkého na Slovensku. Zdravotníctva, dopravy, energetiky a krajiny ako takej,“ skonštatoval.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.