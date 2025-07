Útočník ušiel, chlapec je vo vážnom stave v nemocnici.

V noci z 12. na 13. júla došlo v bratislavskom Starom Meste k násilnému útoku. Neznámy páchateľ zaútočil nožom na mladého chlapca, ktorý čakal na zastávke MHD. Tínedžer skončil v nemocnici vo vážnom stave, útočník ušiel.

K incidentu došlo krátko po polnoci na Špitálskej ulici. Podľa informácií TV Noviny muž dvakrát bodol tínedžera do chrbta a z miesta činu ušiel. Útočník so svojou obeťou pravdepodobne nepoznal, útok tak zrejme nebol osobne motivovaný. Na mieste zasahovali záchranári, ktorí mladíka vo vážnom stave previezli do nemocnice. Podľa dostupných informácií bol v ohrození života. Páchateľ je na úteku, polícia po ňom pátra.

Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák