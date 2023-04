Slováci dostávajú od Facebooku správu, že majú nárok na finančnú kompenzáciu. Ide o podvod?

Spoločnosť Facebook musí používateľom vyplatiť 660 miliónov dolárov za to, že zdieľala ich citlivé informácie s tretími stranami bez povolenia. Aj napriek tomu, že je výzva určená Američanom, Meta začala Slovákom posielať notifikáciu o možnom nároku na kompenzáciu. Upozornenia majú hlavičku spoločnosti Facebook a už na prvý pohľad vyzerajú veľmi dôveryhodne.

Facebook však pôvodne avizoval, že kompenzácie bude vyplácať na základe vyplnenia žiadosti, resp. formulára. Žiadny z článkov ani oficiálnych stanovísk nespomínal, že bude sociálna sieť proaktívne oslovovať používateľov, ktorí by mohli mať na peniaze nárok. Aj preto treba zvýšiť v prípade tejto notifikácie pozornosť.

Najdôležitejšou informáciou je, že podľa oficiálnych zdrojov by sa finančná kompenzácia mala týkať výhradne používateľov zo Spojených štátov amerických.

Nie je jasné, prečo spoločnosť sama kontaktuje používateľov z Európy.

Na Reddite už používatelia diskutujú o hodnovernosti tejto notifikácie a nabádajú k obozretnosti. Pri nedostatočnej opatrnosti sa totiž ľahko môže stať, že používatelia prídu o svoj účet a všetky osobné dáta.

Na notifikácie upozornili aj denníky The Washington Post a The New York Times. Uviedli, že oprávneným používateľom môžu od spoločnosti prísť aj upozornenia priamo v aplikácii a na webe. Aj napriek tomu si treba dávať pozor vzhľadom na to, že nárok na odškodné majú len Američania.

Zneužili citlivé dáta

Na verejnosť sa v roku 2018 dostali informácie o tom, že spoločnosť Meta zneužila citlivé údaje miliónov facebookových účtov. Podľa organizácie Cambrige Analytica, ktorá tieto údaje zhromažďovala, disponujú informáciami od 30 miliónov používateľov. Podľa nových informácií by malo ísť až o minimálne 87 miliónov.

„Facebook údajne vedel o nesprávnom zhromažďovaní údajov organizácie Cambridge Analytica od roku 2015 a do marca 2018 nepodnikol žiadne kroky na zastavenie aktivity alebo neinformoval používateľov,“ uviedla právna kancelária Keller Rohrback, ktorá zastupuje používateľov Facebooku, ktorí na firmu podali hromadnú žalobu.

