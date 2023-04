MAPA: V Tatrách vyrastie obrovský hotelový komplex. Ministerstvo ho kritizovalo, napokon mu dalo zelenú

OK

V Demänovskej doline ho chce postaviť súkromná spoločnosť. Nachádzal by sa v tesnej blízkosti zjazdovky.

V Demänovskej doline by mal v najbližších rokoch vyrásť hotelový komplex, ktorý by sa nachádzal na Lúčkach v blízkosti zjazdovky a stanice lanovky.

Ministerstvo životného prostredia schválilo jeho výstavbu aj napriek tomu, že tento krok odsudzujú odborníci a aktivisti, informuje MY Liptov.

Ešte pred rokom odmietol Okresný úrad v Žiline vydať súhlas na výstavbu hotelového komplexu na Lúčkach. Ministerstvo životného prostredia SR následne rozhodnutie úradu zrušilo. Zástupca investora tak pokračoval a pred mesiacom stavebný úrad v Demänovskej doline požiadal o vydanie povolenia na preložku kanalizácie v súvislosti so stavbou hotela. O stavebnom povolení sa podľa portálu MY Liptov momentálne nerokuje.

Nezasahuje do chráneného územia

Takéto konanie ministerstva však odsúdili viacerí odborníci a aktivisti. Tí tvrdia, že výstavba výrazne poškodí životné prostredie na úkor cestovného ruchu. Rezort životného prostredia však uvádza, že stavbu hotela povolil najmä preto, že nezasahuje do chráneného územia. Dodáva však, že o výstavbe ešte nie je definitívne rozhodnuté.

Ak získa súkromná spoločnosť stavebné povolenie, na Lúčkach vyrastie deväťpodlažná stavba s wellnesom a podzemným parkoviskom. Vysoká by mala byť až 30 metrov a dokopy by sa v nej mohlo nachádzať 120 izieb. Súčasťou komplexu by bol aj bazén a reštaurácia.

