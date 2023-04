Poslanci chcú výnimky na platenie známej dane. Po novom by sa týkala menej Slovákov

OK

Výnimky na oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti od dane by sa mohli rozšíriť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do Národnej rady SR predložili poslanci OĽaNO Marek Šefčík a Milan Vetrák. Deklarovali, že sa inšpirovali právnou úpravou z Českej republiky.

V súčasnosti je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane po uplynutí piatich rokov od jej nadobudnutia. Po novom by príjem nepodliehal dani už po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia, ak daňovník má v tejto nehnuteľnosti bydlisko dva roky pred jej predajom. Oslobodenie by mohol získať aj pred uplynutím dvojročnej lehoty, ak použije všetky peniaze z predaja na uspokojenie ďalšej vlastnej bytovej potreby do jedného roka od prijatia kúpnej ceny.

Poslanci reagujú na vysoké ceny nehnuteľností

Návrh je podľa predkladateľov reakciou na vysoký rast cien nehnuteľností. „Z tohto dôvodu, ak napríklad rodina s viacerými deťmi dostane ponuku na kúpu väčšieho bytu alebo rodinného domu, ktorý potrebuje na bývanie, musí počkať na uplynutie päťročného obdobia, aby ich príjem z predaja bol oslobodený od dane, keďže ich pôvodná hodnota bytu na trhu vzrástla niekedy výrazne, čím by im vznikla povinnosť zaplatiť nemalú daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti,“ uviedli v dôvodovej správe. Účinnosť novely navrhujú od 1. januára 2024.

