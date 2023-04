VIDEO: Iba 13-ročný chlapec zastavil v USA rútiaci sa autobus po tom, ako vodička skolabovala. V rodnom meste je hrdinom

OK

Cesta autobusom v meste Warren v štáte Massachusetts sa pre americké deti zmenila zo sekundy na sekundu na boj o holý život, píše Unilad. Vodička, ktorá viezla 67 detí, totiž počas šoférovania upadla do bezvedomia. Jedným z detí bol 13-ročný Dillon Reeves.



Ten včas spozoroval situáciu a zakročil. Po tom, čo dobehol k volantu, v stoji zošliapol brzdový pedál a autobus úspešne zastavil. Šoférkinmu omdleniu predchádzalo sťažovanie sa na nevoľnosť. Po zastavení dal Dillon svojim spolužiakom pokyn, aby zavolali na tiesňovú linku 911. Ostatné deti boli evidentne v šoku. Našťastie sa nikomu nič nestalo, šoférku previezli do nemocnice.





Reevesov čin nezostal bez povšimnutia. Jeho škola Warren Consolidated School usporiadala tlačovú konferenciu, kde chlapcovi poďakovali za statočnosť. „Bol to mimoriadne odvážny čin,“ zaznelo na chlapcovu adresu.



Chlapcovi do reči príliš nebolo, preto zaňho rozprávali rodičia. „Je veľmi pozorný k svojmu okoliu,“ poznamenal otec Steve. „Tento rok je z neho naozaj skvelý chlap. Prešiel si dlhou cestou. Má skvelé známky aj skúsenosti s kamarátmi. Takýto čin napĺňa moje srdce,“ dodala matka Ireta.



Tá sa zároveň zdôverila, že na tomto čine mal podiel aj Ježiš. „Mal všetko spoločné s Dillonovou odvahou a rýchlym konaním.“ Chlapca čaká aj udelenie ocenenia od miestnej polície. Ten na otázku, ako dokázal autobus zvládnuť z technickej stránky, odpovedal, že už dlhšie sledoval šoférku, ako sa to robí.

