Slováci pomôžu vo vojne novým spôsobom. Budú môcť cvičiť Ukrajincov, poslanci odsúhlasili ešte jednu dôležitú novinku

Slovensko vyšle do veliteľských štruktúr vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu do šiestich príslušníkov ozbrojených síl. Z návrhu ministerstva obrany, ktorý odsúhlasili poslanci parlamentu, vyplýva, že by mali pôsobiť na území členských štátov Európskej únie. Slovenskí vojaci a príslušníci Vojenskej polície by zároveň mohli na území SR poskytovať výcvik príslušníkom Ozbrojených síl Ukrajiny v rámci programu vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu.

Cvičenia na Slovensku by sa mohli konať za prítomnosti vojakov z členských krajín EÚ, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie.

Zapojenie Slovenska do výcviku príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl je podľa ministerstva nielen jasnou podporou legitímne sa brániacej Ukrajiny, prejavom súdržnosti na úrovni EÚ, ale i investíciou do obnovy bezpečného prostredia na našej východnej hranici v budúcnosti.



Cieľom vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu je naplniť urgentné požiadavky ukrajinských ozbrojených síl v oblasti výcviku a posilniť tak ich kapacity v boji za obnovenie teritoriálnej integrity Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach. Trvanie misie sa zatiaľ plánuje do konca roku 2024. Aktuálne má za cieľ poskytnúť výcvik pre 30 000 ukrajinských vojakov.

Zdroj: TASR – Ján Krošlák

