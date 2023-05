Slováci na dovolenkách vďaka euru ušetria. Oplatí sa cestovať najmä k jednému nášmu susedovi

Výlet do Maďarska sa ti oplatí viac ako do Česka.

Razantný boj Európskej centrálnej banky proti inflácii výrazne podporil kurz eura, a to sa začalo posilňovať. Slovákom môže znížiť výnosy dolárových investícií, no pri výletoch za hranice dokážu ušetriť. Neplatí to však pre susednú Českú republiku, keďže kurz koruny je voči spoločnej európskej mene výrazne silnejší, než to bolo v minulosti. Informovala o tom online investičná platforma Portu.

Výlety a dovolenky v Česku budú drahšie, ale inde ušetríš

Vojna na Ukrajine a energetická kríza donútili ECB razantne zvýšiť úrokové sadzby, pričom so zvyšovaním úrokov sa začala európska mena posilňovať. Z úrovne necelého dolára za jedno euro sa dostala cez hranicu 1,10 EUR/USD.

„Doláru neprospieva ani zlepšenie nálady na finančných trhoch, ktorá znižuje dopyt po bezpečných investíciách, za akú sa pokladá aj americká mena. Euro tak má dobre našliapnuté, aby sa voči USD ďalej posilňovalo,“ povedal analytik platformy Portu Marek Malina.

Vývoj kurzu eura nemá vplyv iba na investície, ale aj na výlety, dovolenky či nákupy v zahraničí. V tomto kontexte môže byť podľa Portu pre Slovákov zaujímavé najmä Česko. „Ak ste sem vycestovali za rodinou alebo na výlet, ešte v pomerne nedávnej minulosti ste za jedno euro dostali zhruba 25 až 27 Kč. Takýto výmenný kurz platil celú dekádu medzi rokmi 2010 až 2020. Odvtedy sa však koruna značne posilnila,“ uviedol Malina.

Dnes tak za euro turista dostane v zmenárni len približne 23,50 Kč, čo znamená, že pobyt v Česku sa kurzom predražil približne o desať percent. Z tohto vývoja však môžu ťažiť českí turisti pri výlete na Slovensko.

Maďarský forint sa však od roku 2012 voči euru konštante oslabuje. „Zatiaľ čo v roku 2012 ste za euro dostali menej ako 300 forintov, v októbri minulého roka to bolo až 430. Za desaťročie sa tak euro posilnilo voči forintu až o 50 %. Od októbra sa však klesajúci trend zvrátil a forint sa posilnil. Aktuálny výmenný kurz je 372 forintov za jedno euro. Napriek tomu je to pre Slovákov stále výhodný kurz,“ priblížil Malina.

Podobný trend voči euru má aj poľský zlotý, ktorého kurz sa za posledných desať rokov oslabil zhruba o 13 %.

Ďalším faktorom, ktorý podľa Portu ovplyvňuje cenovú výhodnosť jednotlivých dovolenkových destinácií, je aj miestna inflácia. „Ešte v roku 2015 ste dostali za jedno euro menej ako tri turecké líry, dnes je to už 21 lír. K výraznému znehodnoteniu líry však došlo v dôsledku vysokej inflácie. Tá je dlhodobo vysoká a na pomedzí rokov 2018 a 2019 presiahla 20 %. V minulom roku dokonca 80 %,“ poznamenal Malina.

Markantný nárast cien v Turecku tak spôsobil, že napriek oslabeniu miestnej meny viaceré cestovné kancelárie reportujú, že dovolenky v tejto krajine pomerne výrazne zdraželi. Analytici preto odporúčajú pozerať sa okrem kurzu aj na vývoj cien v krajine, do ktorej sa ľudia chystajú vycestovať.

