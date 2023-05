O ruskom útoku na Ukrajinu sme vedeli už v roku 2011, prekvapuje exprezident USA Bill Clinton.

Bývalý prezident USA Bill Clinton povedal, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin mu o pláne zaútočiť na Ukrajinu povedal už v roku 2011, čiže tri roky pred okupáciou Krymu a útokom na Donbas.

Putin mu vraj dôsledne pripomenul, že Rusko nie je viazané tzv. Budapeštianskym memorandom, ktoré zaručuje územnú celistvosť krajín. Podľa The Guardian Clintonovo odhalenie vyvoláva nepríjemné otázky, či mali byť USA a ich európski spojenci lepšie pripravení na postup Ruska.

Bill Clinton povedal, že s ruským prezidentom hovoril na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v roku 2011, kde Putin spochybnil otázku memoranda, ktoré malo v roku 1994 Ukrajine, Bielorusku a Kazachstanu zabezpečiť územnú celistvosť za to, že sa vzdajú jadrového arzenálu, ktorý zdedili po rozpade Sovietskeho zväzu. Memorandum podpísali Bill Clinton, britský premiér John Major a vtedajší prezident Ruska Boris Jeľcin.

Vladimir Putin. Zdroj: TASR/AP

„Putin mi v roku 2011, tri roky predtým, ako obsadil Krym, povedal, že nesúhlasí s dohodou, ktorú som uzavrel s Borisom Jeľcinom, že budú rešpektovať územie Ukrajiny, ak sa vzdajú svojich jadrových zbraní,“ povedal Clinton počas diskusie v židovskom kultúrnom a komunitnom centre v New Yorku.

„Putin mi povedal: ‚Viem, že Boris súhlasil, že pôjde s vami a Johnom Majorom a NATO, ale nikdy to nepretlačil cez dumu. Aj my máme svojich extrémnych nacionalistov. Nesúhlasím s tým, nepodporujem to a nie som tým viazaný.‘ Od toho dňa som vedel, že je to len otázka času,“ priznal Bill Clinton.