VIDEO: Takto vyzerá peklo na zemi. Rusko podľa Ukrajincov v Bachmute používa fosforovú muníciu

Ukrajinská vláda obviňuje ruskú armádu, že pri útokoch na obliehané mesto Bachmut používa fosforovú muníciu. Ministerstvo obrany v tejto súvislosti uverejnilo zábery z dronu, na ktorých vidíme rozsiahle požiary a pravdepodobne aj padajúci biely fosfor. Zo záberov nie je jasné, kedy sa spomenutý útok odohral.

Podľa BBC síce zbrane obsahujúce biely fosfor nie sú zakázané, avšak ich použitie v civilných oblastiach je považované za vojnový zločin. Organizácia Human Rights Watch upozorňuje, že chemikália je „neslávne známa závažnosťou zranení, ktoré spôsobuje".

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.



