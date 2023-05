SHMÚ vydal výstrahy. Výdatné dažde a ochladenie budú pokračovať aj v nedeľu a pondelok.

OK

Zrážky majú pretrvať až do pondelka.

Pre viaceré okresy najmä na západnom, strednom a časti východného Slovenska platia počas nedele a v pondelok výstrahy prvého stupňa pred dažďom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.

Výstraha pred dažďom platí od nedele 6:00 v niektorých okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja, pričom trvá do pondelka 6:00. V okresoch Banskobystrického, Košického a Žilinského kraja upozorňuje SHMÚ na výstrahu pred dažďom so začiatkom od nedele 12:00 do pondelka 12:00.

Najmä v okresoch na západnom Slovensku sa ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok okolo 35 milimetrov. Na strednom a východnom Slovensku to je od 35 do 50 milimetrov. „Časť zrážok môže byť spojená s búrkami,“ varujú meteorológovia.

Zdroj: SHMU



SHMÚ na sociálnej sieti uviedol, že v nasledujúcich hodinách až dňoch bude počasie na Slovensku ovplyvňovať tlaková níž, presúvajúca sa z centrálneho Stredomoria cez našu oblasť ďalej na sever. „V nedeľu prinesie zrážky na naše územie s ňou spojený teplý front. V pondelok ovplyvní počasie u nás zvlnený studený front a stred tlakovej níže sa presunie z nášho územia nad Poľsko,“ poznamenali meteorológovia.



Nasledujúce dni tak bude minimum slnka a naopak nedeľa a pondelok budú bohaté na zrážky. „Pri zamračenej oblohe a daždi bude pochopiteľne aj chladno. V nedeľu najmä na juhozápade a v pondelok sa situácia trochu zmení a chladno očakávame na strednom a východnom Slovensku, avšak ani na západe nebude teplo,“ dodali zo SHMÚ.

