PREDPOVEĎ POČASIA: Oteplenie by malo prísť až na konci budúceho týždňa

Výraznejšie by sa malo otepliť v závere budúceho týždňa. Dovtedy však príde ešte minimálne jedna výrazná vlna zrážok, ak sa neráta dážď, ktorý sa rozšíri v nedeľu večer a v noci nad stredné a východné Slovensko. Zrážky sa očakávajú v utorok 16. 5. popoludní, večer a v noci na stredu 17. 5. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Teplu budú prechádzať zrážky. Zdroj: Facebook/@Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)



„Najviac napršať by malo v západnej polovici územia. Ešte aj vo štvrtok (18. 5.) bude chladno, ale v závere týždňa by sa už predsa len malo otepliť. Potvrdzuje to aj ansámblová predpoveď, pričom by malo byť aj menej oblačnosti a zrážok,“ napísali meteorológovia.

Pripustili však, že je to stále ešte pomerne ďaleko a je možné, že sa toto oteplenie trochu posunie na neskôr. „Je však zvýšená pravdepodobnosť, že budúci víkend bude v najteplejších lokalitách teplota vzduchu aj okolo 25 stupňov Celzia,“ skonštatovali.



V nedeľu ovplyvňuje počasie na Slovensku frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva z Jadranu nad Maďarsko. „Nad naše územie prináša od juhu veľa oblačnosti a aj zrážky. Tie sa do týchto chvíľ vyskytli predovšetkým na západe územia, pričom ráno pršalo takmer výlučne len na juhozápade,“ uviedol SHMÚ.

Na východe územia je ešte aj v nedeľu popoludní menej oblačnosti a žiadne zrážky. „Na krajnom juhovýchode je výrazne, aj o viac ako desať stupňov Celzia teplejšie ako na krajnom juhozápade územia,“ uzavreli zo SHMÚ.

Budúci týždeň sa má otepliť. Zdroj: Facebook/@Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

