Mužovi prišili amputovanú nohu špičkou dozadu. Zachránilo mu to život

Keď sa 22-ročný muž zobudil na druhý deň ráno, trpel veľkými bolesťami, nemohol riadne chodiť. Dostal sa tak na pohotovosť do nemocnice Heartlands v Birminghame. Tam mu lekári diagnostikovali infekciu kostí a muž v nemocnici strávil ďalších 6 týždňov, informujú portály Mirror a DailyMail.

Ani po týždňoch v nemocnici však bolesti neprestávali a Ibrahim sa preto vydal do birminghamskej Kráľovskej ortopedickej nemocnice, kde mu lekári diagnostikovali rakovinu kostí. Aby mu zachránili život, doporučili mu podstúpiť vzácnu operáciu – rotačnú plastiku. Pri tejto technike sa chirurgicky odstráni stredná časť nohy a členok s chodidlom sa prišijú obrátene. Operácia tak pacientovi dovolí aj naďalej používať chodidlo a chodiť s protézou.

Pokiaľ by Ibrahim operáciu odmietol, hrozilo by, že sa rakovina rozšíri. „Nedokázal som si predstaviť, že by som mal nohu otočenú dozadu. Hovoril som si, že by som bol ako Frankenstein,“ popísal svoje prvé pocity mladý muž. „Spomínam si ako som sa po operácii zobudil úplne nahý. Nevedel som, či ju už spravili, alebo nie. Zdvihol som prestieradlo a nemohol som uveriť tomu, čo vidím,“ pokračoval.

„Noha bola obviazaná, ale chodidlo bolo dole vidieť,“ dodal s tým, že je rád, že sa k operácii nakoniec odhodlal. Zachránila mu totiž život.

