Ďalší obľúbený zahraničný reťazec možno otvorí pobočky na Slovensku. Môže zaujať cenami.

OK

OK

Známy obchodný reťazec s potraviny Hofer nevylučuje, že by svoje pobočky otvoril aj na Slovensku. Rakúska firma už v minulosti plánovala, že na slovenský trh vstúpi, plány však zmarila kríza v roku 2010, píšu tvnoviny.sk.

„Čo sa týka vstupu na nové trhy, veľmi pozorne sledujeme aktuálny vývoj a pravidelne analyzujeme a vyhodnocujeme prípadné možnosti expanzie. Žiadame o pochopenie, že konkrétne rozhodnutia spoločnosti nekomentujeme,“ povedala hovorkyňa firmy Cathleen Völkel.

Na slovenský trh vstupujú aj ďalšie reťazce

Na Slovensko smeruje ďalší veľký potravinový diskont. Poľská sieť supermarketov Biedronka by mohla výrazne zvýšiť cenovú konkurenciu iným reťazcom. Biedronka by na Slovensku mohla konkurovať hlavne Lidlu, no aj iným reťazcom ako Tesco či Kaufland. Firma je momentálne jedným z najpopulárnejších poľských obchodov.

Na slovenský trh plánuje vstúpiť aj ruský obchodný reťazec Mere, ktorý sa vyznačuje svojimi extrémne nízkymi cenami. Na Slovensku plánuje otvoriť svoje prevádzky ešte tento rok.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.