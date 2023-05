MAPA: Interaktívny prehľad ukazuje, kam sa dostaneš z ktoréhokoľvek miesta Európy vlakom

Na webovej stránke Chronotrains zverejnili mapu, ktorá ti ukáže, ako ďaleko môžeš cestovať z jednotlivých staníc v Európe do 5 hodín. Interaktívnu a prehľadnú mapu si môžeš pozrieť tu.

Stačí, ak na stanici zastaneš kurzorom myši. Mapa ti ukáže, kde všade sa do piatich hodín dostaneš. Web predpokladá, že prestupové uzly sú 20 minút a presun medzi stanicami je o niečo vyšší ako rýchlosť chôdze. Dá sa teda povedať, že ide o optimálne cestovné časy. Cesty s takýmito časmi však reálne nemusia existovať.





Legenda k mape vysvetľuje, že čím je farba tmavšia, tým kratšie trvá cesta. Silná červená znamená, že do destinácie sa dostaneš do jednej hodiny. Bledožltou zobrazujú cesty, ktoré trvajú 5 hodín. Z bratislavskej Hlavnej stanice sa za 5 hodín dostaneš do Prahy, Salzburgu či do Košíc a Prešova.

Zdroj: ChronoTrains

