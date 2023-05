Ak v lete plánuješ brigádovať, na toto si daj pozor. Ministerstvo varuje slovenských študentov, aby sa nenechali oklamať.

OK

Spolu s letnými prázdninami rastie aj záujem študentov o brigády. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny študentov na Facebooku upozorňuje, na čo by si mali dávať pozor pri výbere brigády a uzatváraní zmluvy.

Ak plánuješ brigádovať, v prvom rade musíš mať so zamestnávateľom uzatvorenú písomnú dohodu, ktorá obsahuje všetky dôležité náležitosti.

Dohoda musí obsahovať:

Dohodnutú prácu: Presný opis práce, ktorú si si dohodol so zamestnávateľom.

Dohodnutú odmenu: Suma alebo spôsob výpočtu odmeny za vykonanú prácu.

Rozsah pracovného času: Počet hodín, ktoré budeš brigádovať.

Obdobie dohody: Určený časový rámec, na ktorý je dohoda uzatvorená.

Kto môže v lete brigádovať

Brigádnickú prácu môžu vykonávať študenti strednej školy alebo študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí majú menej ako 26 rokov.

„Ak bola dohoda uzatvorená pred dovŕšením tohto veku, môžu brigádovať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 26 rokov. Študent strednej školy môže brigádovať do 31. októbra v kalendárnom roku po riadnom ukončení štúdia. Študent vysokoškolského štúdia môže brigádovať do 31. októbra v kalendárnom roku po riadnom ukončení prvého stupňa denného vysokoškolského štúdia,“ spresnilo ministerstvo.

Koľko hodín môže študent odpracovať

U jedného zamestnávateľa môže študent brigádovať najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom odpracované hodiny sa posudzujú za celé obdobie dohody. V prípade, že odpracuješ 120 hodín v júli a ďalších 120 hodín v auguste, no dohodu budeš mať uzatvorenú až do konca kalendárneho roka, pričom v ďalších mesiacoch neodpracuješ žiadne hodiny, túto podmienku spĺňaš.

