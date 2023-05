Až 33 % Slovákov by chcelo okamžite vystúpiť z NATO, ukázal nový prieskum. Dopadli sme najhoršie z celého regiónu.

OK

Z najnovšieho prieskumu organizácie Globsec vyplýva, že podpora NATO na Slovensku medziročne zásadne klesla. Spomedzi ôsmich krajín strednej a východnej Európy vyjadrili Slováci spolu s Bulharmi Severoatlantickej aliancii najnižšiu podporu.

Prieskum sa zaoberal postojmi jednotlivých krajín k otázkam o vojne na Ukrajine, NATO, Európskej únii, ale aj demokracii. Podporu členstvu v NATO na Slovensku vyjadrilo len 58 percent respondentov, zatiaľ čo minulý rok to bolo až 72 percent opýtaných.

Na otázku „Predstavte si, že by sa najbližší víkend konalo vo vašej krajine referendum o členstve krajiny v NATO. Ako by ste v takomto referende hlasovali – za zotrvanie v NATO alebo za vystúpenie z NATO?“ by 33 percent opýtaných Slovákov hlasovalo za možnosť vystúpenia z organizácie.





Situácia u susedov je rozdielna

Priemerná podpora NATO v krajinách strednej a východnej Európy dosiahla 79 percent. V Poľsku dokonca členstvo v NATO podporuje 94 percent ľudí, v Česku 85 percent respondentov, v Litve 88 percent opýtaných. V Lotyšsku je to 79 percent ľudí, v Maďarsku a Rumunsku zhodne po 89 percent. Na Slovensku a v Bulharsku je to 58 percent ľudí.

