VIDEO: Netrpezlivá mamička vošla s kočíkom do záplavy na ulici. Dieťa takmer strhol prúd vody

Prudké lejaky, ktoré nasledovali po dlhotrvajúcom suchu, premenili vo štvrtok v mestách na španielskom pobreží Stredozemného mora ulice na rieky. Tie zmietli autá a takmer aj niekoľkých chodcov.



Zábery z mesta Molina de Segura v juhovýchodnom regióne Murcía zachytávajú chlapca, ako ho vyhodilo z kočíka, keď sa jeho matka snažila prejsť cez zaplavenú ulicu. Silný prúd ju spoločne s kočíkom vtiahol. Okoloidúci oboch dostal do bezpečia. Zakročil a zastavil aj ďalšieho člena rodiny, ktorý chcel prejsť cez ulicu s kočíkom druhýkrát.

Massive floods at street in murcia, Spain 🇪🇸 (25.05.2023)



A woman tries to cross with the buggy, where a boy or girl is riding.



