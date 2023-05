Drinking challenge si už nezopakuje. Čínsky tiktoker po tretej fľaši tvrdého zomrel.

Čínsky influencer, známy pod prezývkou Sanqiange, zomrel po tom, čo sa zapojil do výzvy „PK“ na čínskej verzii Tiktoku. Mladík točil livestream, v ktorom vypil niekoľko fliaš tvrdého alkoholu. Video, ktoré už nie je dostupné, sa stalo virálnym. Podľa informácií CNN našla mladíkovo telo jeho rodina niekoľko hodín po skončení livestreamu.

V rámci výzvy „PK“ influenceri získavajú darčeky a odmeny od svojich followerov, ale zároveň dostávajú aj tresty. Sanqiange musel vypiť niekoľko fliaš Baijiu, čínskej liehoviny s obsahom alkoholu od 30 % do 60 %.

