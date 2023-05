Za kšeftovanie s diplomovkami im hrozia desaťtisícové pokuty. Ministerstvo začalo konať v prípade troch firiem

OK

Ministerstvo školstva začalo konať voči trom firmám, ktoré predávajú záverečné práce pre študentov. Urobilo tak na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu, ktorá o tom informovala prostredníctvom tlačovej správy.

„Za takéto konanie firmám hrozia pokuty už rok, odkedy nadácia dostala do zákona pojem akademický podvod,“ vysvetľuje Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu.

Nový zákon definuje akademický podvod ako situáciu, keď študent predkladá záverečnú prácu, ktorá nie je výsledkom jeho vlastnej a samostatnej činnosti. Pokuty za záverečné práce sa však vzťahujú aj na firmy a osoby, ktoré sa na jej písaní či propagácii predaja podieľali. Hrozí im za to pokuta vo výške od 10- do 50-tisíc eur.

Až pätina absolventov môže promovať s kúpenou diplomovkou

K právnej úprave došlo po tom, čo Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl zistila, že až pätina absolventov na Slovensku môže promovať so zakúpenou diplomovkou.

„Po tom, čo zákon vstúpil do platnosti, sme v nadácii zistili, že mnohé weby a firmy sa naďalej živia takouto činnosťou a porušujú zákon. Naše zistenia sme preto postúpili ministerstvu školstva,“ hovorí Suchý.

V prípade, ak ministerstvo rozhodne, že sa firmy dopustili priestupku, a udelí im pokutu, mohlo by ísť o dôležitý precedens. „Veríme, že takéto pokuty by mohli odstrašiť od podobného konania aj ďalšie firmy a osoby, čo by prispelo k férovejšiemu a kvalitnejšiemu vysokoškolskému prostrediu na Slovensku,“ uzavrel Suchý.

