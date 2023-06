Richterová chce ísť na detektor lži. Reaguje na Kollárovu emotívnu tlačovku, z ktorej odišiel s plačom.

OK

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár dnes na tlačovej konferencii objasnil incident, ktorý sa stal s Barborou Richterovou pred dvanástimi rokmi na dovolenke na Miami.

Kollár sa priznal, že Richterovú niekoľkokrát udrel kvôli tomu, že úrajne hodila jeho syna 5 až 9 metrov, pričom letel cez celú miestnosť. Podľa Kollára tak Richterová jeho syna ohrozila na živote, situáciu preto emočne nezvládol a dal jej niekoľko faciek. Kollár si na tlačovku zavolal aj rodinnú známu Patríciu Vittekovú, ktorá potvrdila jeho verziu, keďže bola v tom čase v miestnosti prítomná aj podľa slov Richterovej.

Barbora Richterová na tlačovku reagovala videom na sociálnej sieti. „Nie som súčastou žiadnej antikampane voči Sme rodina,“ hovorí Richterová v úvode videa. Tvrdí, že celá situácia sa začala vtedy, keď požiadala Kollára, aby jej pomohol so synom pretože bola unavená a chcela si oddýchnuť. „Došlo medzi nami k hádke a nasilu som mu dala malého do rúk,“ popiera Richterová, že hodila syna niekoľko metrov cez miestnosť. Podľa jej slov podal Kollár syna Artura jeho matke, ktorá odišla s dieťaťom do inej miestnosti.

„Začal ma mlátiť tak, že ma udieral fackami z celej sily do tváre,“ opisuje ďalej 12 rokov starú situáciu po tom, čo zostali osamote. Kollár tvrdí, že zranenia matky jeho detí si ani nevyžadovali ošetrenie, Richterová zas, že upadla do bezvedomia.

Boris Kollár nepriamo naznačil, že celý incident je politickou antikanpaňou, ktorú financuje vplyvný podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorý podľa neho kúpil Richterovej drahé auto za 150-tisíc eur. Richterová však tvrdenie poprela a podľa jej slov nemá nič so situáciou spoločné. „Áno, Zoroslava Kollára poznám, poznám ho dlhšie ako Borisa Kollára a s celou touto vecou nemá nič spoločné. Môžem ale povedať toľko, že Zoroslav Kollár je dokonalý otec a Boris Kollár, ty, mu nesiahaš ani po členky,“ uviedla Richterová.

Na záver videa Richterová uviedla, že je pripravená podstúpiť detektor lži.

