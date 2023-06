Boris Kollár utiekol z tlačovky so slzami v očiach: Richterová hodila Artura 5 metrov, dostala pár faciek

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár zorganizoval v utorok tlačovú konferenciu, na ktorej vysvetľoval detaily zo svojho súkromného života. Vraj ho vyprovokovala matka jeho detí Barbora Richterová, ktorá v posledných mesiacoch pravidelne na predsedu Sme rodina útočí prostredníctvom sociálnych sietí.

„Ako dobre viete, prebieha už nejaký polrok alebo trištvrte roka boj medzi Barborou Richterovou a mnou ako otcom Árona a Artura,“ uviedol Kollár na úvod. Predseda parlamentu vysvetlil, že doteraz mlčal, lebo chcel ochrániť svoje deti.

Pohár podľa neho pretiekol, keď Richterová poslala do Národnej rady SR list, v ktorom informovala o podaní trestného oznámenia. Vraj ju na povel predsedu NR SR sleduje SIS, čo Kollár dôrazne odmietol.

Tvrdí, že ju sledovať nepotrebuje, pretože jej rutinu dobre pozná vzhľadom na to, že jej dáva peniaze, kúpil jej dom s bazénom a platí aj za drahé školy pre deti. Vždy preto vie, kde ju nájde.

Richterová zároveň obvinila predsedu Sme rodina, že ju pred 12 rokmi na dovolenke na Miami zbil. V liste uviedla, že túto skutočnosť môžu potvrdiť aj Vittekovci, ktorí sa v tom čase v ich dome nachádzali ako hostia. Boris Kollár potvrdil, že Richterovú udrel, zároveň dodal, že to urobil v zápale emócií, keď ohrozila život jeho dieťaťa.

Kollár zavolal na tlačovku aj Patríciu Vittekovú. Tá sa postavila na jeho stranu a opísala niekoľko situácií, ktoré majú dokazovať, že Richterová sa nesprávala ako zodpovedná matka. Vraj nechala syna Artura hrať sa so žiletkou, kým spala. Na margo obvinení z napadnutia Vitteková opísala, čo tejto situácii predchádzalo.

Richterová podľa nej hodila syna Artura na Borisa Kollára, pričom letel asi 9 metrov cez celú miestnosť. „Artur letel cez celú obývačku a Boris ho v poslednej chvíli zachytil, ani ho neschytil, lebo spadol na taburetku a odtiaľ sa odrazil a padol na zem,“ uviedla Vitteková, ktorá bola prítomná počas incidentu.

Boris Kollár následne dodal, že si za svojím konaním stojí. „Nebudem sa za to ospravedlňovať. Z piatich metrov s vulgárnymi nadávkami hodila môjho syna a mohla ho zabiť,“ uviedol Kollár so značným hnevom v hlase.

„Ja neviem, dostala pár faciek. Nemusel ju nikto ošetriť. Bolo to pod emóciami,“ znova objasnil situáciu. „Vy by ste zobrali decko a takto by ste ho hodili cez celú miestnosť? Však si to uvedomte, pre boha živého, čo to skúšate na mňa? Viete, čo to bolo zač? Letí vaše decko. Prepáčte...“ uviedol Kollár so slzami v očiach a predčasne odišiel z tlačovej konferencie.

