Chorvátska futbalová hviezda odmietla zmluvu na 200 miliónov eur v exotike. Presvedčil ju samotný prezident klubu.

Chorvátsky futbalista a držiteľ Zlatej lopty za rok 2018 Luka Modrić odmietol astronomickú ponuku zo Saudskej Arábie a podľa španielskeho denníka AS chce v Reale Madrid zostať aj v ďalšej sezóne.

O zotrvaní ho presvedčil prezident klubu Florentino Pérez na osobnom stretnutí. Dnes 37-ročný neúnavný stredopoliar chce zároveň hrať v národnom tíme až do budúcoročných majstrovstiev Európy.

Modrić tak, podobne ako Lionel Messi, odolal lákaniu z krajiny, kde mu klub Al-Hilal ponúkal za tri sezóny astronomický plat 200 miliónov eur. Štedrá finančná odmena vraj Modrićovi nestála za opustenie prostredia, v ktorom hráč s rodinou žije v Madride.

Držiteľ striebornej aj bronzovej medaily z MS vo futbale sa tak v arabskej krajine nepridá k bývalým spoluhráčom Cristianovi Ronaldovi a Karimovi Benzemovi, ktorí tam prestúpili tento rok.

