Dávaj si pozor, aby si vystúpil na správnej zastávke. MHD v Košiciach zavádza veľkú zmenu podľa vzoru Bratislavy

Od 1. júla budú všetky zastávky mestskej hromadnej dopravy v Košiciach na znamenie. Cieľom je optimalizácia výdavkov, informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková s tým, že tento krok konzultovali aj s dopravným podnikom v Bratislave či Nitre, kde už toto opatrenie zaviedli.

„Odhadovanú finančnú úsporu pri súčasnom objeme MHD v meste predpokladá dopravca vo výške 200-tisíc eur ročne. Tá vznikne úsporou pohonných médií, keďže vozidlá MHD nebudú musieť, hlavne v nešpičkovom čase, keď sa prepravuje menej cestujúcich, zastavovať na všetkých zastávkach a znova sa rozbiehať,“ uviedla s tým, že práve nákup pohonných látok pre vozidlá MHD, ktorých je DPMK veľkoodberateľom, je jednou z najväčších nákladových položiek.

V prípade, ak chce cestujúci na zastávke nastúpiť, je jeho znamením to, že stojí viditeľne v priestore zastávky z pohľadu vodiča. Vozidlo MHD vtedy zastaví automaticky – rovnako aj v prípade, ak sa v jej priestore už nachádza spoj inej linky.

Pred vystupovaním je zas potrebné vždy včas, čiže v dostatočnom predstihu pred zastávkou, stlačiť ľubovoľné tlačidlo v priestore pre cestujúcich, ktorým cestujúci oznámi zámer vystúpiť, teda tlačidlo na dopytové otvorenie dverí alebo tlačidlo STOP.

Týkať sa to bude aj električkových zastávok

DPMK postupne do konca tohto roka vyhodnotí prevádzkové údaje a zapracuje ich do cestovných poriadkov jednotlivých liniek. Bujňáková pripomenula, že v Košiciach je zhruba 15 rokov približne sto zastávok na znamenie. Po novom sa to bude týkať všetkých autobusových aj električkových zastávok.

Zdroj: TASR/František Iván

