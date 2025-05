Rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorých podvodníci otravujú celý deň.

V posledných týždňoch Slovákov zaplavili ďalšie podvodné telefonáty. Mnohým ľuďom podvodníci volajú pokojne aj celý deň. Svojim potenciálnym obetiam lámavou slovenčinou tvrdia, že ich investícia prudko vzrástla, a peniaze, ktoré investovali, by si mali čím skôr vybrať. Volania prichádzajú zo zahraničných, ale aj slovenských čísel.

Rozprávali sme sa s dvoma respondentkami, ktorým podvodníci volajú opakovane – v niektorých prípadoch už celé mesiace. K téme sme tiež oslovili políciu a mobilných operátorov s otázkou, ako tieto prípady riešia, a čo môžu dotknutým ľuďom odporučiť.

Podvodníci volajú aj dvadsaťkrát denne

Oklamať sa takto snažia aj 74-ročnú Margitu, ktorá pre Refresher povedala, že jej volajú aj dvadsaťkrát za deň a stále z iného čísla. Podvodníci jej vyvolávajú už pol roka, no v posledných dňoch sa tieto hovory vystupňovali.

„Stále mi hovoria o nejakých investíciách. Ale my sme dôchodcovia a do ničoho sme neinvestovali,“ povedala Margita. Tvrdí, že ide o cudzincov s východoeurópskym prízvukom. „Na polícii mi povedali, že to nevedia vyriešiť tak rýchlo, a že mám tie čísla zablokovať a hovory zrušiť.“

Osobné údaje od Margity nestihli vypýtať, pretože ich vždy zruší, takže nemajú čas na dlhší rozhovor. „Asi sa chcú dostať do účtu, ja neviem. Ale my ani nič nemáme, čo by nám chceli zobrať?“ pýta sa a dodáva, že nerozumie, odkiaľ zobrali jej telefónne číslo.

Anketa: Mal si už podobnú skúsenosť ako pani Margita? Áno, podvodníci mi volali opakovane. Áno, ale iba raz. Nie, zatiaľ sa mi vyhýbajú. Áno, podvodníci mi volali opakovane. 90 % Áno, ale iba raz. 3 % Nie, zatiaľ sa mi vyhýbajú. 7 %

Podvodné hovory sa posledné mesiace zintenzívnili

Podvodníci obťažujú aj 47-ročnú Moniku. Keďže pracuje v biznise s autoleasingmi a jej číslo je verejné, podvodné telefonáty zažíva často. Podľa jej slov sa však počet hovorov posledné dva mesiace zintenzívnil a podvodníci jej telefonujú niekoľkokrát do dňa.

„Tvrdia mi, že som zaregistrovaná v nejakých kryptomenách,“ prezradila nám. Podobne ako Margita hovorí, že jej niekedy volajú zo slovenského a inokedy zo zahraničného čísla. Pre Moniku sú tieto hovory obmedzujúce, pretože jej denne z pracovných dôvodov volá 50 ľudí a kvôli náplni jej zamestnania musí dodatočne zdvíhať cudzie čísla.

Čo na to polícia?

Polícia neeviduje štatistiky, ktoré by samostatne zachytávali konkrétne prípady podvodných telefonátov či správ. Nárast podvodných telefonátov preto nevedeli potvrdiť, ani vyvrátiť. „Štatistiky kriminality, ktorými Policajný zbor disponuje, špecificky nevykazujú podvodné telefonáty alebo správy,“ uviedli pre Refresher.

Polícia však dlhodobo varuje pred trendom podvodných telefonátov a pravidelne upozorňuje verejnosť na praktiky sofistikovaných podvodníkov. Tí sa snažia rôznymi trikmi získať od ľudí buď peniaze, alebo citlivé údaje. Podľa polície často zneužívajú nepozornosť ľudí alebo ich rýchle reakcie na falošné e-maily či správy.

„Mnohokrát môžeme prísť o nemalú finančnú hotovosť alebo o naše osobné údaje. Obeťami rôznych foriem podvodov sa často stávajú starší ľudia, ktorí sú dôverčiví a menej zdatní najmä v oblasti digitálnej komunikácie a sociálnych sietí,“ uviedla polícia.

Podvodníci využívajú ich dôverčivosť aj emocionálnu zraniteľnosť, aby od ľudí vylákali peniaze. Polícia preto prípadom venuje pozornosť, sleduje podvodné weby a spolupracuje s bankami aj zahraničnými partnermi. „Vyšetrujeme prípady, sledujeme podvodné webové stránky a identifikujeme páchateľov v spolupráci s bankami a medzinárodnými partnermi.“

Zdôrazňujú, že prevencia a rýchla reakcia môžu výrazne minimalizovať škody. Každý prípad je podľa polície špecifický, a preto aj tresty závisia od spôsobenej škody, okolností či závažnosti. V ľahších prípadoch ide o priestupky, za ktoré môžu uložiť peňažné pokuty. Závažnejšie skutky posudzujú ako trestný čin podvodu, za ktorý hrozí aj väzenie.

Na čo si dať pozor?

Polícia zároveň vydala jasné odporúčania pre verejnosť:

Buďte opatrní pri komunikácii s neznámymi osobami alebo inštitúciami.

Nikdy neposielajte peniaze ľuďom, s ktorými ste sa nestretli a nemáte overenú ich identitu.

Overujte si všetky platby a informácie o stave účtu.

„Podvodníci často vytvárajú falošné profily osobností alebo inštitúcií na sociálnych sieťach. Kontaktujú obete a používajú manipulačné techniky, aby získali ich dôveru,“ uvádza polícia a apeluje na zvýšenú obozretnosť pri zdieľaní osobných údajov.

Orange zvýšený počet podvodných telefonátov aktuálne neeviduje

Napriek skúsenostiam ľudí, ktoré sme opísali v článku, operátor Orange aktuálne nezaznamenáva zvýšený počet podvodných alebo nevyžiadaných hovorov.

Zákazníkom však odporúča, aby si v aplikácii Môj Orange aktivovali funkciu Nevyžiadané hovory, ktorá dokáže identifikovať a blokovať potenciálne nebezpečné alebo marketingové telefonáty. „Aj vďaka tejto funkcionalite pomáhame zákazníkov chrániť pred nevyžiadanými volaniami,“ uviedol operátor pre Refresher.

Orange zároveň radí, aby ľudia nevolali späť na zmeškané hovory z podozrivých čísel. „Žiaľ, podvodníci sú čoraz vynaliezavejší a neustále hľadajú spôsoby, ako sa dostať k rôznym údajom od zákazníkov, ktoré by mohli zneužiť,“ dodáva hovorca.

K téme sme oslovili aj ďalších mobilných operátorov. V prípade odozvy budeme článok aktualizovať.