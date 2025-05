Ruský Pravfond: Ochrana práv či špionáž a propaganda, peniaze tiekli aj na Slovensko

Ruská organizácia Pravfond už roky presadzuje agendu Putinovho Kremľa po celom svete.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Pod rúškom ochrany ľudských práv krajanov financuje aj právnikov ruských špiónov, zločincov a propagandistov. Medzinárodný investigatívny projekt Dear Compatriots teraz na základe desiatok tisícov uniknutých e-mailov odhaľuje, ako Pravfond napojený na ruské tajné služby pracuje po celom svete. Investigatívne centrum Jána Kuciaka odhalilo niektoré jeho aktivity na Slovensku, vrátane právneho centra pre Rusov, ktoré sa o finančnú podporu Pravfondu uchádzalo aj po uvalení sankcií EÚ.

Fond na podporu a ochranu práv krajanov žijúcich v zahraničí, v skratke Pravfond, je ruská štátna organizácia. Vznikla dekrétom prezidenta ešte v roku 2012 a financuje ju ruské ministerstvo zahraničných vecí. Jej cieľom je predovšetkým poskytovať „právnu pomoc krajanom a organizáciám na ochranu ľudských práv“.

V skutočnosti však robí oveľa viac.

Uniknuté e-maily odhaľujú, že Pravfond pomohol platiť obhajobu Viktora Bouta, známeho ruského obchodníka so zbraňami odsúdeného v USA na dlhoročný trest. Platili aj advokátov agenta ruskej tajnej služby FSB Vadima Krasikova odsúdeného za vraždu čečenského občana v Berlíne. Oboch neskôr vymenili do Ruska. Krasikova v rámci najväčšej výmeny väzňov medzi Ruskom a Západom od konca studenej vojny, ktorých po prílete do Moskvy na letisku vítal prezident Vladimir Putin osobne. Pravfond vynaložil milióny eur aj na financovanie kremeľskej propagandy, ktorou cielil na Európanov vo viacerých členských krajinách EÚ.

Viacerí vysokopostavení funkcionári Pravfondu vrátane zástupcu riaditeľa Vladimira Pozdorovkina je považovaných za bývalých dôstojníkov ruských tajných služieb.

E-maily uniknuté z Pravfondu poskytujú mnoho detailov o činnosti organizácie. V rokoch 2012 až 2024 pridelil milióny eur ľuďom a organizáciám po celom svete. Mohlo ísť o viac ako tisíc grantov v priemernej hodnote asi 17-tisíc eur.

„Je predĺženou rukou ruských spravodajských služieb, ktorá umožňuje kontrolu a riadenie ruskojazyčnej diaspóry,“ konštatuje o Pravfonde hovorkyňa estónskej tajnej služby KAPO. Tá sa ruskej organizácii dlhodobo venuje aj vo výročných správach, keďže je dôležitým kanálom financovania aktivít proti Estónsku.

Vo výročných správach Slovenskej informačnej služby sa Pravfond nespomína. SIS na naše otázky o organizácii nereagovala.

Zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka naznačujú, že po vypuknutí ruskej agresie na Ukrajine Pravfond asistoval pri vzniku Centra pre právnu pomoc Rusom žijúcim na Slovensku. Organizácia spolupracuje aj s ruským veľvyslanectvom na Slovensku a jej predstavitelia videli návrat Roberta Fica ako možnosť na zlepšenie vzťahov s Ruskom.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov predsedá zasadnutiu rady Pravfondu v roku 2022. Zdroj: Pravfond

Fondu od roku 2020 šéfuje Alexander Udaľcov - veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku v rokoch 2005 až 2009. Od roku 2023 je na sankčnom zozname Európskej únie. Vo fonde sa objavuje aj ďalšia osoba s prepojením na Slovensko. Sergej Žiganov zástupca riaditeľa Pravfondu. Do roku 2018 bol vedúcim Ruského kultúrneho centra na Slovensku.

Európska únia v júni 2023 na Pravfond uvalila sankcie pre škodlivé vplyvové operácie. Organizácia aj tak pokračovala vo svojej činnosti v Európe a hľadala spôsoby, ako obchádzať sankcie. Zo získaných e-mailov vyplýva, že Pravfond aj naďalej posielal peniaze príjemcom v európskych krajinách, čo mohlo znamenať viacnásobné porušenie sankcií.

Politológ Grigorij Mesežnikov si myslí, že kontakty s takouto ruskou štátnou inštitúciou môžu predstavovať bezpečnostné riziko. „Ktokoľvek, kto spolupracuje s ruskými štátnymi orgánmi, a najmä tými, ktoré sa orientujú na aktivity v zahraničí, vytvára pre vlastnú krajinu veľmi nepriaznivé okolnosti,“ vysvetľuje. Situácia je podľa neho pre Slovensko na rozdiel od iných štátov Únie ešte rizikovejšia, keďže tu pôsobia pomerne silné skupiny ruského vplyvu.

Mesežnikov tiež upozorňuje, že podobných organizácií, ako je Pravfond, existuje v Rusku viac, a systém pôsobenia smerom do zahraničia je centralizovaný. „Oni to nazývajú mäkká sila, ale v skutočnosti je to skôr už ostrá, tzv. sharp power,“ dodáva.

Riziko v aktivitách Pravfondu na Slovensku vidí aj analytik NEST Institute, Domician Zahorjan. „Pravfond predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko, pretože vo vedení fondu sú aj bývalí agenti ruskej tajnej služby SVR, čo predstavuje riziko zneužitia organizácie na spravodajské operácie v krajinách EÚ.“ Napojenie Pravfondu na ďalšie ruské orgány podľa neho ukazuje, že jeho aktivity sú v súlade so záujmami ruského režimu.

Ruský prezident Vladimir Putin víta agenta FSB Vadima Krasikova odsúdeného v Nemecku za vraždu, vymeneného v rámci výmeny väzňov v roku 2024. Zdroj: TASR/AP

Peniaze získal aj Sergej Sidorov, taxikár, ktorého v roku 2023 zatkli bezpečnostné služby v Lotyšsku za odovzdávanie tajných informácií Rusku. Pred súdom stál pre fotografovanie vojenských zariadení a pre plánovanie bombového útoku na testovacie stredisko dronov v Rige. Pravfond mu poskytol 5-tisíc eur na obhajobu. Bol odsúdený za špionáž a dostal 7-ročný trest. Sidorov sa odvolal a rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Pravfond zaplatil aj právnikom Alexandra Franchettiho, ktorý sa aktívne zúčastnil na ruskej anexii Krymu. Pracoval ako tréner v Prahe a v roku 2014 pomáhal pri ruskej anexii Krymu, kde, ako to sám opísal, založil ozbrojenú skupinu, ktorá hliadkovala v lesoch v okolí mesta Sevastopoľ. V Českej republike ho zatkli a obvinili. Pred odsudzujúcim rozsudkom sa mu však s pomocou právnikov platených Pravfondom podarilo ujsť do Ruska.

Nie všetky aktivity Pravfondu sú však citlivé. Rusom žijúcim v zahraničí poskytuje pomoc napríklad pri sporoch o opatrovníctvo detí, či pri uľahčovaní prístupu k psychologickým službám. Grant poslali aj na Slovensko.

Činnosť Pravfondu – kombinácia propagandy, podpory špiónov a zločincov a neškodnej právnej pomoci – však podčiarkuje pohľad ruskej vlády na krajanov v zahraničí nielen ako na členov komunity, ktorí potrebujú podporu, ale aj ako nástroje moci a vplyvu.

„(Rusi v zahraničí, pozn.red.) sú armádou, silou, ktorá je pre nás veľmi dôležitá,“ povedal riaditeľ Pravfondu Udaľcov v nezverejnenom propagačnom videu, ktoré sa našlo v e-mailoch organizácie.