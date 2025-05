Mnohí mladí Slováci si uvedomujú, kde robia finančné chyby, no napriek tomu ich opakujú. V článku sme sa porozprávali s viacerými z nich o impulzívnych nákupoch, nevyužitých predplatných aj výdavkoch, ktoré im potichu odčerpávajú stovky eur mesačne.

Objednávajú si večere, platia za aplikácie, ktoré nepoužívajú, a kupujú autá, ktoré nepotrebujú. Mladí Slováci vedia, kde robia finančné chyby – no často ich opakujú znova. V článku ti prinášame úprimné výpovede mladých ľudí, ktorí otvorene hovoria o svojich výdavkoch, impulzívnych nákupoch aj finančných rozhodnutiach, ktoré dnes ľutujú.

Zároveň sme sa rozprávali s odborníkom na financie Tomášom Čorňákom, ktorý vysvetľuje, prečo vysoký príjem automaticky neznamená finančnú pohodu a prečo je kľúčové začať budovať rezervu aj s malými sumami.

V tomto článku si prečítaš: Ako míňajú peniaze mladí Slováci a čo dnes najviac ľutujú.

Prečo ani vysoký príjem nezaručuje finančnú pohodu.

Ktoré výdavky sú najčastejšie a najzbytočnejšie.

Ako vplývajú impulzívne nákupy a tlak okolia na rozpočet.

Mnohí mladí ľudia žijú od výplaty k výplate aj napriek tomu, že zarábajú slušne. Problém nie je vždy v nízkom príjme, ale skôr v nedostatku finančného vzdelania a plánovania.

„Aj mladí s dobrým príjmom často nemajú vytvorenú rezervu práve kvôli nízkej finančnej gramotnosti, impulzívnym výdavkom, podceneniu významu sporenia či vplyvu prostredia,“ hovorí odborník. Podľa neho zmena nastáva až vtedy, keď si človek začne budovať zdravé finančné návyky, pravidelne plánuje a aktívne sa vzdeláva v oblasti financií.

Takto míňajú mladí Slováci

Do článku sme oslovili niekoľko mladých ľudí, aby nám povedali, na čo míňajú peniaze a aké finančné chyby robia najčastejšie. Patrí medzi ne najmä donášková služba, nepotrebné autá či predplatné za rôzne služby.

29-ročná Silvia: Býva s partnerom a pracuje v korporáte. Priznala, že aj keď má prehľad o svojich výdavkoch, často ju zaskočia ich celkové sumy. „Vždy je to viac, než by som si želala,“ hovorí. Najviac peňazí podľa nej míňa na jedlo mimo domu – najmä večere cez donáškové služby, ktoré si s partnerom objednávajú, keď sú unavení. „Ani sa nenazdáme, a je to 300 eur mesačne.“



Ranná káva z kaviarne je podľa nej „malá vec“, ktorá ju potichu ruinuje. Impulzívne nakupuje najmä oblečenie a aj keď si platí Netflix, tak posledný mesiac ho vraj ani raz nezapla. Najväčšou finančnou chybou je podľa nej leasing na auto, ktoré v skutočnosti denne nepotrebuje. „Podľa mňa mladí často robia tú chybu, že žijú nad svoje pomery, len aby to na Instagrame vyzeralo dobre,“ uzatvára.



33-ročný Lukáš: Žije sám a priznáva, že vôbec nemá prehľad, koľko peňazí mesačne minie. „Zbytočne míňam na technické hračky, ktoré po týždni prestanem používať,“ hovorí. Najviac ho vraj stoja rýchle, impulzívne nákupy.



Z predplatných platí Netflix, Spotify aj rôzne cloudové služby, no priznáva, že ich nevyužíva naplno. Za najväčšiu finančnú chybu považuje, že už 10 rokov býva v podnájme namiesto toho, aby si skúsil zobrať hypotéku na vlastnú nehnuteľnosť.